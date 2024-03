La storia del Largo Giusti fra le Nazioni

Il Largo Giusti tra le Nazioni è stato inaugurato nel marzo del 2017 all’interno dei Giardini pubblici, in occasione della Giornata europea dei Giusti. Questa mattina ci sarà invece la cerimonia di inaugurazione della struttura portante delle targhe che ricordano i Giusti tra le Nazioni ‘ravennati e soccorritori’. Nel 2017 furono piantumati infatti undici lecci che, con le relative targhe affisse, sono stati dedicati alla memoria dei Giusti della nostra provincia. Vale la pena ricordare ancora una volta i nomi di queste persone: Aurelio Tambini, la moglie Amelia e i figli Rosita e Vincenzo e Antonio Dalla Valle di Bagnacavallo; Gino e Pina Muratori di Ravenna; Luigi e Anna Varoli, Vittorio e Serafina Zanzi di Cotignola.

Altri tre lecci sono stati dedicati agli oltre cento soccorritori di tutta la provincia che si impegnarono a venire in soccorso agli ebrei perseguitati. Durante la guerra furono tanti i ravennati che, anche a rischio della propria vita e di quella della famiglia, decisero di ospitare ebrei in fuga. Bastava poco, la soffiata di un vicino di casa, un rumore di troppo sentito dalla strada per venire scoperti. Ma questo non impedì a molti di agire e di fare quello che era giusto. Ci furono anche intere comunità che decisero di aiutare gli ebrei, basta ricordare quello che accadde a Cotignola.