La storia del team Gresini tra foto, installazioni e cimeli

Il passato e il presente del team motociclistico faentino Gresini sono protagonisti della mostra multimediale ‘Racing in Frame’ che, dopo il successo all’autodromo di Imola, da ieri mattina è approdata a Palazzo del Podestà, in piazza Martiri della Libertà a Faenza. Qui sarà visitabile fino al 12 ottobre nelle sue tre sezioni: ‘Fausto pilota’, ‘Fausto team manager’ e ‘Il team oggi’, guidato dalla moglie Nadia Padovani e attivo nei campionati MotoGP, Moto2 e MotoE.

Chi visita l’esposizione evento può immergersi e vivere la storia del team Gresini tra foto, installazioni, ma soprattutto moto, tute e caschi come quelli del campione del mondo di Moto2 Toni Elias e del campione del mondo di Moto3 Jorge Martin e la showbike MotoGP 2025 di Alex Marquez. Non mancano poi dueruote d’annata come la mitica Garelli 125 con cui Fausto Gresini vinse il titolo mondiale nel 1987. La mostra, dunque, è una celebrazione dell’eredità lasciata al mondo del motorsport dal fondatore della Gresini Racing, scomparso a sessant’anni il 23 febbraio 2021 per complicazioni legate al Covid, nella città in cui la passione per il motorsport fa parte del dna.

L’esposizione, organizzata da IF, è aperta dal giovedì alla domenica ore 10-13 e 15-19; sabato 27 settembre (ore 10-13 e 15-22); venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre (ore 11-20). Ingressi intero 10 euro, ridotto 8, gratuito bimbi fino ai 12 anni e disabili.

Milena Montefiori