La storia della musica con Ellade Bandini

Da Fabrizio De Andrè a Mina e Celentano, passando per Guccini e Zucchero, sono solo alcune delle infinte collaborazioni di Ellade Bandini, leggendario batterista che vanta la registrazione di oltre 600 dischi della musica italiana. Sarà Officina della Musica (Ravenna) a ospitarlo in un’imperdibile Masterclass aperta a tutti, batteristi e amanti della musica, domani alle 17.30 "Il 2023 rappresenta un anno veramente importante per noi in quanto festeggiamo i nostri primi 10 anni di attività – dicono Eleonora Casadio e Marco Castelvetro, rispettivamente Direttrice Artistica e Presidente di Officina della Musica – e, oltre a una rinnovata proposta corsistica e laboratoriale che già coinvolge oltre 400 aspiranti artisti, abbiamo deciso di programmare un ricco calendario di appuntamenti e Masterclass". Prenotazione: 3335604711.