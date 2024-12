La storia di Letizia Galletti questa sera a ’Nuovi Eroi’ su Rai 3

Questa sera alle 20.35 su Rai 3, ultimo appuntamento della sesta stagione di “Nuovi Eroi”, il format originale che racconta le straordinarie storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, con la preziosa collaborazione del Quirinale. Tutte le puntate rimangono disponibili su Rai Play. Le ultime due puntate sono dedicate alle storie di due Nuovi Eroi “Young”, novità della sesta stagione che ha riservato il sabato alle storie di giovani alfieri e cavalieri che, attraverso atti di coraggio e solidarietà, si sono distinti nello studio, in attività culturali oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Sono le storie di Letizia Galletti (foto), ventenne di Lugo volontaria in prima fila durante l’alluvione in Emilia Romagna del 2023 e di Marta Grelli, studentessa universitaria di Torino, che ha ideato una piattaforma informatica per offrire a persone diversamente abili l’opportunità di viaggiare in modo consapevole conoscendo i posti più adatti alle loro esigenze.

Anche in queste ultime due puntate, la storia viene raccontata attraverso un’intervista diretta

al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari e colleghi, da immagini fotografiche e video privati e da repertorio di cronaca, perché le loro vicende s’intrecciano molto spesso con momenti cruciali della nostra storia recente. A guidare il racconto, ancora per questa stagione, la voce fuori campo di Veronica Pivetti, mentre i passaggi decisivi della vita del protagonista di puntata sono ricostruiti come sempre attraverso suggestivi re-enactement. Chiude ogni episodio la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza al Merito Civile svoltasi al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella.