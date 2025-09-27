La storia di Micol Ballerin, trent’anni e (quasi) 100 Paesi del mondo visitati

Destinazioni turistiche sempre troppo simili, le stesse foto sui social nei soliti luoghi, pratiche omologate e una certa standardizzazione tra globalizzazione e fattori di overtourism. Il turismo sta diventando tutto uguale? Non per lei, la giovane ravennate Micol Ballerin che entro il trentesimo compleanno il 7 dicembre vuole raggiungere quota cento Paesi visitati (ne mancano cinque). Dalle repubbliche ex sovietiche, i suoi luoghi del cuore, alla Cina, dalla Micronesia alla Nuova Zelanda, dalla Transnistria a Chernobyl. Di lavoro accompagna turisti stranieri in Italia, per passione viaggia di continuo in luoghi dove è spesso l’unico volto ‘forestiero’.

Micol, nei suoi viaggi più che paesi visitati possiamo parlare di paesi vissuti?

"Possiamo dire che da quando ho iniziato a viaggiare da sola con l’Erasmus all’Università ho sempre vissuto all’estero: sei mesi in Lituania, sei in Nuova Zelanda, sei in Kyrgyzstan ... ".

Inevitabile chiederle: come è nata questa passione, che oggi è anche diventata un lavoro?

"Ho sempre amato il mondo, diciamo così, fin da piccola: leggevo di viaggi, osservavo le cartine geografiche, le mappe, ero curiosa della scoperta, sognavo. Poi c’è stato l’Erasmus in Lituania che leggo oggi come un segno del destino: ho fatto richiesta in ritardo ed erano rimaste solo le mete meno gettonate, come la Lituania. E da lì è scoppiato l’amore, anche per i paesi ex sovietici. L’anno successivo ho vissuto in Nuova Zelanda ma proprio lì ho deciso che avrei visitato tutti gli altri paesi dell’orbita ex Urss e anche di conseguenza tutto il resto Europa".

Nel suo profilo instagram (micolballerin) seguitissimo da quasi 60mila persone, colpiscono i luoghi abbandonati, i palazzi brutalisti, le steppe, le statue dei dittatori ... luoghi affascinanti e certamente non turistici nell’accezione classica.

"Rappresenta esattamente la mia passione per luoghi, cimeli, per la storia storia di paesi baltici, Ucraina e Caucaso, Asia centrale, Bielorussia. Sono 15 paesi i post sovietici che ho raccontato attraverso post e foto, mi manca il Turkmenistan, ma è solo questione di tempo, andrò! Ci sono molti stereotipi da abbattere sull’Est Europa: io ho sempre trovato persone ospitali e aperte, mi colpisce sempre la curiosità con cui guardano uno straniero oppure il perseverare in una comunicazione per arrivare a capirsi, nonostante ci sia una una barriera linguistica. Sono paesi che ora soffrono purtroppo delle conseguenze della guerra anche dal punto di vista turistico: chi non conosce le zone pensa che siano pericolose anche se non sono coinvolte. Per me sono paesi nei quali puoi leggere, semplicemente camminando, la storia del Novecento, la geopolitica".

Viaggi nei luoghi ma anche nella storia?

"Sì, nei posti sconosciuti, dove il turista non segue la strada che è stata disegnata apposta per lui, queste dinamiche sono più visibili, si può leggere il passato e anche l’evoluzione della storia, per me è molto interessante".

Tra le foto del tuo profilo c’è una enorme stata della testa di Lenin in Tagikistan.

"L’avevo vista anni prima, su Instagram, senza alcuna informazione. E durante uno dei miei viaggi ho iniziato la ricerca: ho preso un marshutka verso un paesino minusolo, con l’autista che mi guardava strano. Poi un signore del posto si è messo a cercarla con me e l’abbiamo trovata. Immensa e dimenticata. Ogni volta penso che è proprio vero che nella ricerca c’è un fascino strano, che forse vale più della meta in sé".

Lei viaggia quasi sempre da sola, e si trova da sola anche in luoghi apparentemente inospitali. Come li affronta?

"Può certamente capitare di essere in situazioni non confortevoli, penso sia normale anche avere paura qualche volta. Finora, a parte il ritiro del passaporto in Kosovo, di situazioni spiacevoli me ne sono capitano poche, anzi non abbastanza per farmi smettere di viaggiare! (ride). Cerco comunque di fidarmi molto del sesto senso, credo nel tempo di avere sviluppato una certa consapevolezza basata su esperienze pregresse. Evito le situazioni che ritengo possano crearmi difficoltà. Amo viaggiare anche con amici, col mio fidanzato: è bello condividere esperienze e creare ricordi. Ma quando sei da solo c’è un’attenzione al dettaglio diversa, cogli un po’ tutto quello che ti circonda".

Cosa consiglia a una persona, anche una donna in particolare, che desideri viaggiare da sola come fa lei?

"Sempre di iniziare per gradi. Non andrei ad esempio in India per un mese come primo viaggio in solitaria ma partirei dall’Italia, poi l’Europa, preparandosi e studiando bene l’itinerario. E poi consiglio sempre di imparare qualche frase della lingua del paese in cui si vuole andare. È sempre utile, l’altro si predispone bene nei tuoi confronti".

E sua madre invece, quando le dice: ‘vado da sola in Kazakistan’, cosa le consiglia?

"Le ho detto quale sarà il mio prossimo viaggio a ottobre: ’mamma vado in Iraq’. Per lei è sempre un piccolo choc e cerca di dissuadermi. Ogni volta ci prova: ’Ma Londra, Parigi, non ti piacciono?’. Però sa che sono responsabile e prudente e che c’è tanta ricerca accurata prima delle mie partenze".

Iraq?

"È un nome che capisco possa spaventare per la sua storia recente ma la guerra è finita, stanno costruendo un turismo che potrebbe - ritengo - diventare molto popolare. E c’è apertura verso gli stranieri".

L’Iraq sarà il paese numero?

"Sarà il 96esimo. Dopo mi aspetta un lungo viaggio in Africa: insomma se tutto va bene entro i 30 anni raggiungerò il mio obiettivo dei 100".

Micol Ballerin, da Ravenna al mondo: "Il Kirghizistan è il mio Paese preferito: natura, bazar, ospitalità"

La domanda più ovvia è questa: tra i quasi cento paesi visiati, qual è il suo posto del cuore?

"Sarò banale rispetto a quanto già detto ma è l’Asia centrale. Ora dico in particolare il Kirghizistan: natura, bazar, ospitalità. Poi Tajikistan e Giorgia. La Georgia è una meta che in questo momento consiglio a chiunque mi chieda da dove cominciare per scoprire i luoghi tra Europa e Asia, è bellissima e non difficile come viaggio. E sempre nel mio cuore c’è l’Ucraina, dove sono stata a lungo prima della guerra. Tanto che il mio sogno era creare una compagnia per portare i turisti nei luoghi dell’ex Urss. Ci stavo lavorando da mesi, avevo fatto due tour di prova a Chernobyl poi tutto si è inevitabilmente fermato".

Lei è tra i pochi ad avere visitato Chernobyl. Com’è oggi?

"Io sono andata nel 2018 la prima volta e non sapevo esattamente cosa aspettarmi, è stato prima che venisse distribuita la serie tv ben fatta di Hbo, c’era solo quel film di Jesse McCartney con i mutanti che raccontava Chernobyl. Si poteva entrare nell’area solo accompagnati da una guida: ti viene fornito uno strumento che misura le radiazioni e se suona necessario spostarsi. È tutto molto controllato: mi hanno raccontato di persone che entravano e girovagavano da soli, da irresponsabili. È un ambiente doloroso e suggestivo".

È vero che c’è una natura rigogliosa?

"Sì, si vede la natura che si è riappriata completamente del paesaggio, quindi che entra dentro i palazzi. Ci sono le abitazioni abbandonate, le grandi strutture che spuntano in mezzo al verde e con le piante all’interno. Sono rimasta stupita dal fatto che c’è ancora chi vive lì, c’è un piccolo villaggio di duecento abitanti, oggi perlopiù anziani, che non si sono mai voluti spostare".

Pensa che una volta finita la guerra sarà possibile tornare al suo sogno dei tour in quell’area?

"Ci vorrà tanto tempo, ci sono stati vari combattimenti in zona, il terreno è stato smosso, è difficile sapere come è la situazione in questo momento. Sarebbe difficile tornarci ora. Il mio ragazzo è stato un mese fa in Bielorussia, per chi è interessato a visitare la zona sarà più semplice avvicinarsi da quel lato. Ora però è molto complicato anche da lì per via delle sanzioni".

Il suo progetto di lavorare con i viaggiatori però in parte si è già realizzato.

"Faccio la tour leader da tre anni, lavoro per un’azienda australiana e porto i turisti stranieri, in particolare australiani e americani in giro per l’Italia. In sintesi sì: è quello che era il mio sogno, ma al contrario".

Quando ha capito che i viaggi potevano essere anche un lavoro?

"Io ho sempre saputo che nella mia vita volevo viaggiare ma, specialmente qualche anno fa, farne una professione sembrava un miraggio. Così ho studiato Economia, conseguito un master e seguito il mio percorso naturale in una grande azienda in Germania. È stata un’esperienza utile perché mi ha insegnato cosa non mi piace!".

La tua pagina Instagram è una community fedele. I social possono oggi essere uno strumento di lavoro?

"Io amo la mia pagina Instagram perché essendo di nicchia come temi, ho interazioni sempre interessantissime con chi mi segue. Spunti di riflessione, domande, consigli utili, è una bella community, appassionata. L’idea di creare la mia compagnia di viaggio è sempre in testa e su questo fronte i social potrebbero aiutare. Il mondo dei viaggi sta cambiando in fretta".

Anche adesso, a settembre, sta accompaganndo turisti stranieri in Italia. Come vedono il nostro Paese? Trova conferma degli stereotipi?

"È molto interessante vedere casa nostra da una prospettiva straniera, trascorrendo con loro giornate intere. Dall’Italia si aspettano chiaramente le mete classiche ma con i miei gruppi, che sono di massimo 10 persone, cerchiamo anche posti fuori dai circuiti troppo battuti. E forse questo stupirà ma gli stranieri apprezzano tantissimo. Sono appena rientrata da Asti e dai paesini in Monferrato, eravamo tra i pochi turisti e hanno amato questi luoghi, hanno scoperto, per fare un esempio il vitello tonnato, come nella tappa in Costiera Amalfitana gli spaghetti allo scoglio. Noi italiani dovremmo puntare su questo perché in molti all’estero sono curiosi di scoprire posti che noi consideriamo normali, non di particolare interesse. Invece una colazione al bar tipica dolce come la facciamo noi italiani, un ristorante autentico e semplice, una picccola piazza per noi quasi scontata ma ad occhi nuovi meravigliosa li conquistano".

Sarà forse l’unico modo per frenare l’over tourism che sta devastando le mete gettonate?

"Quello dell’overtourism è un problema globale ma l’Italia per la sua conformazione, a mio avviso, ne soffre e ne soffrirà più di altri paesi. Noi dovremmo puntare a un turismo più sostenibile. Gruppi di 5mila persone che arrivano e partono da Firenze in giornata non fanno il bene della città né dei turisti stessi. Da un lato è molto bello vedere sempre più persone che riescono a viaggiare e scoprire il mondo, dall’altro le città ne soffrono, quindi bisognerebbe trovare una giusta via di mezzo. Io, facendo questo lavoro ho sviluppato una grande passione per tutto quello che è fuori dai circuiti più turistici. C’è qualcosa di unico e magico nell’essere la sola viaggiatrice che nel tal giorno ha visitato un luogo. E credo poi che a fronte di rotte ultrabattute ci siano sempre più persone che cercano invece esperienze più uniche e autentiche".

In questa ottica di turismo lento entra Ravenna?

"Certo, Ravenna sta entrando nel radar turistico internazionale, si nota girando per la città. si sente parlare inglese, francese, l’altro giorno ho incrociato degli australiani. Bisogna solo fare in modo che non diventi lo stop di passaggio nella città semisconosciuta in Italia, ma fare sì che i viaggiatorti scelgano di trascorrere una o due notti qui in modo da conoscere la città per quello che è veramente".

Da ravennate cosa consiglierebbe di vedere a un viaggiatore?

"Certamente non si possono non visitare San Vitale e Galla Placidia, ma il luogo c he consiglierei è la biblioteca Classense. Vi sono molto affezionata per tutti i miei anni da studentessa, ma ci torno quando sono a casa perché amo l’atmosfera, i chiostri, le stanze meravigliose: è un po’ un monumento gratuito. Un luogo magico".