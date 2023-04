La storia di ’Nunziatina’ diventa una piéce teatrale

’La ragazza ribelle’ diventa una pièce teatrale. La storia di Annunziata ’Nunziatina’ Verità, raccontata in un libro da Claudio Visani, andrà in scena in anteprima in piazza dell’Indipendenza a Pomezia (Roma), nel contesto delle iniziative organizzate dall’Anpi e da altre associazioni, tra cui Cgil, Arci e Luca Coscioni. La trasposizione teatrale del romanzo è opera della regista Eleonora Napolitano, con le attrici e gli attori del suo laboratorio di teatro. La storia della faentina Annunziata Verità oggi novantasettenne, è una storia stroardinaria di una donna coraggiosa e combativa che sopravvisse alla fucilazione nel 1944. è stata studiata in tutta Italia, apparsa in televisione e ora è arrivata a teatro. I ragazzi della quinta classe del Liceo artistico di Faenza la stanno trasformando in un graphic novel.