La storia di riscatto di Bonfissuto

’La ragazza con lo sguardo all’ingiù’ è il titolo di Graziella Bonfissuto che l’autrice presenta oggi alle 18 alla Feltrinelli, in via Diaz 14, a Ravenna. Accontentarsi è una parola che la protagonista di questa storia autobiografica si sente ripetere più volte. Cresciuta a Licata, in Sicilia, si deve dar da fare insieme alla madre nei lavori quotidiani e la scuola secondo gli altri parenti non è “una cosa da donne”. Il trasferimento prima a Ravenna, i corsi di avviamento professionale e poi i primi lavori nel settore turistico, dal mare alla montagna, segneranno la svolta nella vita di una donna capace di reinventarsi e di mettersi in gioco, nonostante la sua timidezza e quello sguardo all’ingiù, ovvero il rifiuto del corpo di riflettersi negli specchi.

Una storia di riscatto e di indipendenza.