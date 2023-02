"La storia di Stella, una spinta a comunicare"

Linda Traversi, scrittrice ravennate autrice del libro ‘La panchina delle cose difficili’, la storia di Stella è ispirata a qualcuno di sua conoscenza o è frutto della sua fantasia? E perché ha scelto un tema così delicato come la disabilità? "La storia di Stella, la protagonista del mio libro, è frutto della mia fantasia. Non fa riferimento a episodi vissuti personalmente né raccontati da qualcuno. L’unico spunto collegato alla realtà riguarda il fatto che volevo raccontare la storia di un’adolescente con difficoltà a comunicare con gli altri, che si sentiva isolata, sola e un po’ diversa. Credo che questa situazione possa succedere a tutti e quindi è un tema che ci accomuna. L’unica ispirazione riguarda la panchina. Ho letto un articolo di una signora di Cardiff, in Galles (Inghilterra), che un giorno, al parco, ha visto un signore seduto su una panchina. Lei avrebbe voluto sedersi accanto a lui per chiacchierare, così ha pensato che sarebbe stato bello che ci fosse un modo per comunicare con gli altri se si ha voglia di parlare. La signora ha preso l’iniziativa. È andata in copisteria e ha fatto stampare un cartello con scritto ‘Happy to chat bench’, felice di chiacchierare sulla panchina. Da...