La storia di Valentyna: "Fuggita dall’Ucraina, da manager a elettricista. Ma ora sono felice"

Questa storia inizia l’8 marzo 2022, a Villanova di Bagnacavallo, ultima fermata di un pullman carico di profughi ucraini – per lo più donne e bambini – in fuga dalle bombe, a seguito dell’escalation del conflitto con la Russia. È la storia di una giovane donna, Valentyna Berezniaia, che non conosceva neanche una parola d’italiano, eppure non si è mai sentita davvero ‘straniera’ nel nostro Paese.

Perché?

"Perché ovunque andassi – dice – ho trovato una mano tesa ad aiutarmi".

La sua fuga è cominciata, in realtà, ben prima del 2022.

"Sono originaria di Lugansk, nel Dombass: lì le ostilità sono iniziate nel 2014 e i territori sono tuttora occupati dalla Russia. Io e mia madre abbiamo lasciato la nostra casa e ci siamo trasferite a Kiev, mentre il resto della famiglia è rimasto a Lugansk. In questi anni ci siamo rifatte una vita, io mi sono laureata, lavoravo come manager in una clinica oculistica ma, quando abbiamo visto le bombe piovere su Kiev, nel 2022, abbiamo capito che era il momento di fuggire di nuovo".

Cos’è successo poi?

"Abbiamo camminato per giorni, assieme a migliaia di persone che scappavano dalla città, poi siamo riuscite a salire su un pullman, ma non avevamo idea di cosa ci aspettasse. La prima fermata è stata in Polonia".

Cosa ricorda di quei momenti?

"La disperazione delle mamme coi bambini piccoli, che avevano ancora negli occhi il terrore delle bombe. Ma lì c’è stata anche una prima bella sorpresa". Quale?

"La solidarietà della gente nei nostri confronti. Non ci aspettavamo che persone totalmente sconosciute ci riservassero tanta gentilezza".

E all’arrivo in Italia?

"La stessa sensazione, anzi, ancora di più. All’indomani del nostro arrivo qui, una conoscente ci ha parlato di un’agenzia di lavoro che aveva sviluppato un progetto per la formazione e l’inserimento lavorativo di persone ucraine (il progetto ‘Without borders’, avviato da Randstad Italia, ndr). Ho iniziato subito a frequentare i corsi e, appena due mesi dopo, ho affrontato il primo colloquio di lavoro".

Dove?

"Da Gea, ad Alfonsine. Mi hanno assunta e lavoro tuttora in azienda come elettricista: realizziamo cavi e quadri elettrici per macchine agricole".

Viene da una laurea in Management a Kiev: è stato difficile acquisire competenze così lontane dai suoi studi?

"Certo, ma titolari e colleghi mi hanno insegnato tutto con enorme pazienza, non finirò mai di ringraziarli. È un lavoro su una catena di montaggio: si passa molto tempo da soli, io preferisco stare a contatto con la gente. Ma dovevo pur cominciare: è stato un ottimo punto di partenza".

Il suo secondo sogno realizzato si chiama ‘patente’.

"A Kiev non ne sentivo il bisogno perché i trasporti pubblici arrivano ovunque, ma qui ho capito che l’auto garantisce l’indipendenza. Al primo giorno di scuola guida ero sconfortata, non avevo mai sentito parole come ‘pneumatici’ o ‘carreggiata’. Ho dovuto rifare la prova di teoria 3 volte, ma non mi sono mai data per vinta: alla fine ci sono riuscita".

