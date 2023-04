La storia sulla strada Auto e moto d’epoca a San Pietro in Trento Iscritti da tutta Italia

Erano 120 le moto e i sidecar d’epoca immatricolati che domenica hanno sfilato a San Pietro in Trento lungo lo storico circuito cittadino. Complice anche il meteo favorevole, sono state tante le persone scese in strada per ammirare questi veri e propri cimeli di un’altra epoca. Si tratta infatti di mezzi costruiti fino al 1930. Il quindicesimo raduno organizzato dal Club Romagnolo auto e moto d’epoca è stato un successo. "Sì, è andata benissimo – raccontano gli organizzatori –. Siamo soddisfatti per l’andamento della giornata. Se torneremo il prossimo anno? Vedremo, il lavoro da fare è tanto". L’unico neo è stato l’incidente avvenuto alle 15.30 in via Taverna, dove si sono scontrate una moto Guzzi e un Mosquito Garelli, una bici con motore con scoppio. Quest’ultima, non iscritto all’iniziativa, si sarebbe inserita nel percorso dove viaggiavano auto e moto ’ufficiali’; il conducente è rimasto ferito in maniera non grave.