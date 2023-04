La strada dimenticata L’appello dei residenti "Via dei Tre Lati a pezzi tra crepe e buche"

È imminente l’inizio di una lunga stagione turistica per Ravenna e la zona Mirabilandia ne è sicuramente un polo di richiamo importante. Nata come un vasto spazio suddiviso tra aree agricole, risaie e attività estrattive di sabbia e ghiaia, si è trasformata nel tempo, grazie a notevoli investimenti imprenditoriali, in area quasi esclusivamente dedicata a divertimento e sport. Purtroppo altrettanto sviluppo non è stato realizzato dal punto di vista infrastrutturale e stradale e così, anno dopo anno, le stesse problematiche si ripetono. La speranza, tra i tanti progetti dimenticati negli anni, è che la nuova metodologia di ingresso studiato dalla direzione di Mirabilandia possa ridurre le code interminabili che si ripetevano ogni mattina in tutte le direzioni con ripercussioni sul trasporto pubblico e le attività di cittadini e turisti.

Nel breve periodo è prevista inoltre la sistemazione della via Standiana, che resta comunque in attesa di un promesso allargamento della sede stradale. Nulla in vista, invece, per via dei Tre Lati. A seguito di numerose proteste, nel 2018 era stata totalmente riasfaltata ma, in breve tempo, la situazione è tornata la stessa, evidenziando di nuovo condizioni drammatiche di tenuta, percorribilità e sicurezza. E pensare che qui si trovano diverse attività ricettive. Già l’anno scorso i residenti della strada avevano inviato una lettera al sindaco per ricordare, secondo quanto di legge, "che l’amministrazione comunale ha più volte confermato lo stato di dissesto in cui si trova la strada ammettendo la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria allo scopo di migliorare le prestazioni di viabilità". Gli scoli che costeggiano via dei Tre Lati infatti provocano cedimenti del terreno al di sotto dello stradello e il transito sempre maggiore dei veicoli, oltre che dei mezzi pesanti diretti alle cooperative agricole, causa l’aggravarsi del dissesto stradale.

Nella stessa lettera si legge anche che è stato "messo un drenaggio abbassando di 50 centimetri il fosso a lato della strada, e nel ponticello all’ingresso di un’azienda agricola il condotto è rimasto più alto: così l’acqua ristagna ai lati della strada". I cittadini quest’anno tornano a chiedere maggiore attenzione, ricordando che proprio quest’estate nel bacino di canottaggio, oltre alle regolari gare, si svolgeranno i mondiali di dragonboat, importante manifestazione sportiva che darà notevole visibilità a beneficio di tutta la città.

Marco Beneventi