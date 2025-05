La subsidenza e il rigassificatore

Il gas è per l’ennesima volta al centro della campagna elettorale: per via della subsidenza che le estrazioni hanno provocato sulla costa – Ancisi su questo fronte è spietato nel ricordare come dagli anni ‘80 a oggi Lido di Dante sia sprofondato di mezzo metro – e dei timori che solcano Punta Marina per via della presenza della nave rigassificatrice. Non sorprende che ben due liste in lizza abbiano la loro genesi sui lidi: La Pigna guidata da Veronica Verlicchi e Ambiente e animali a sostegno di Ancisi (erede della passata ‘Lista del mare’). Scettico sull’opportunità di tenere a Ravenna il rigassificatore per venticinque anni si è dimostrato pure Nicola Grandi, che ha ipotizzato uno ‘sconto’ in termini di annualità (il centrodestra ha del resto sui lidi buona parte del suo elettorato). Anche il Pd alla fine ha dovuto cedere: complice l’arrivo a Ravenna del leader dei Verdi Angelo Bonelli, il candidato Barattoni ha promesso che il Comune chiederà la dismissione della piattaforma Angela Angelina.