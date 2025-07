La svolta di Ravenna Festival: "La direzione artistica affidata alla coppia Leonardi-Rossi"

A poco più di una settimana dalla conclusione del programma estivo del Ravenna Festival e in procinto di ammirare il maestro Riccardo Muti sul podio della Cherubini nel segno di Verdi, Mendelssohn e Beethoven – concerto che raggiungerà anche il Tempio della Concordia di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025 – mi pare opportuno intervenire sul prossimo futuro del Festival e ringrazio il “Carlino” per l’ospitalità. La XXXVI edizione sta confermando e addirittura superando le aspettative, anche in termini di botteghino, consolidando l’identità del Festival e la sua insostituibile funzione per l’immagine, anche internazionale, della città – con un solidissimo impianto di dati di bilancio (in pareggio anche il 2024) e patrimoniali, nonché di valutazioni delle commissioni tecniche che, in Regione e al Ministero, ci confermano ai vertici della categoria.

Merita però chiarezza un tema di queste settimane: non esiste alcuna ’patata bollente’ riguardo la direzione artistica del Festival. Già nel 1997 Cristina Mazzavillani Muti, con lungimiranza e senso di responsabilità, indicò in quel ruolo Franco Masotti e Angelo Nicastro, aprendo con Mario Salvagiani una lunga e fortunata stagione che ha raccolto il plauso di pubblico e critica e il consenso unanime di tutte amministrazioni comunali che si sono succedute.

Dopo 28 anni, la presidente onoraria ha compiuto un gesto analogo ed espresso la sua volontà, che pienamente condivido, indicando Anna Leonardi e Michele Marco Rossi alla direzione artistica; una nomina fiduciaria in attesa di ratifica formale del nuovo CdA, come prescrive lo Statuto di Fondazione Ravenna Manifestazioni.

Nel 2026, Rossi e Leonardi condivideranno la direzione artistica con Angelo Nicastro; nel 2027 ne assumeranno piena titolarità. La città ha avuto modo di apprezzarne l’operato già con la Chiamata alle arti a Classis e quest’anno con il progetto Cantare amantis est, che ha portato a Ravenna oltre 3000 coristi da tutt’Italia per l’emozionante masterclass del maestro Muti.

La frase di Sant’Agostino che unisce l’Amore e il Canto, formidabile suggestione sovente ripetuta dal Maestro, pare condurci a Dante e il suo "riecheggiò per le spere un ‘Dio laudamo’ ne la melode che là su si canta" (Par. XXIV). Grazie dunque a Cristina e Riccardo Muti: senza la loro presenza e passione instancabili e la profonda stima di cui godono in tutto il mondo, tante risorse, relazioni e l’attenzione che riceviamo da parte di artisti, stampa e istituzioni non sarebbero state possibili. Grazie per l’esistenza stessa del Festival, un punto di riferimento imprescindibile nel nostro Paese.

Sovrintendente del Ravenna Festival