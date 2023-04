La tabaccheria al numero 163 di corso Mazzini diventa ‘Bottega storica’

La Tabaccheria in corso Mazzini 163b è ora Bottega storica dell’Emilia-Romagna. Il sindaco di Faenza Massimo Isola, ha consegnato nei giorni scorsi il riconoscimento al titolare della riventita di generi di monopolio numero 16, Marco Cimatti.

Erano pressenti anche la direttrice di Confesercenti, Chiara Venturi, e il presidente, Valter Dal Borgo. La tabaccheria è stata iscitta al numero 47 dell’albo comunale. L’esistenza della rivendita di generi di monopolio numero 16 è documentata sin dal 1931 da un reperto fotografico che riporta l’insegna Sali e tabacchi all’angolo tra Corso Mazzini e Via Tolosano, dove è tuttora collocata l’insegna dell’attuale attività gestita da Cimatti. Il 10 Maggio 1931 il reperto, nel terzo centenario dell’incoronazione della Beata Vergine delle Grazie, ritrae il Cardinal Legato e il Podestà in carrozza mentre transitano davanti al Sali e Tabacchi diretti al Fontanone, dove il Cardinale salirà in auto per rientrare a Bologna.

Dalle informazioni cui si riesce a risalire dagli atti autorizzativi l’attuale titolare della rivendita, Marco Cimatti rileva la tabaccheria e inizia l’attività il 2 Agosto 2002 subentrando a Francesco Cimatti che a sua volta iniziò l’attività il 10 Febbraio 1998. Prima di lui la tabaccheria era gestita da Marco Barcellona che fu autorizzato dal Comune il 2151991. Non sono note le gestioni precedenti ma è evidente che la tabaccheria esisteva già nel 1931 quando l’ingresso era situato al numero civico 163a. Al 163b, che oggi è l’entrata dell’esercizio, erano situati a quel tempo, alloggi a uso ricettivo. La tabaccheria oggi occupa entrambi i numeri civici con ingresso al 163b. I due locali sono internamente collegati e fanno parte del medesimo esercizio, infatti gli spazi sono usati come magazzino e sono conservate le due vetrine espositive in Corso Mazzini al civico 163a e all’angolo con Via Tolosano. Tra le due vetrine è ancora presente l’insegna Sali e Tabacchi, come nel reperto fotografico del 1931.

Nella foto: la consegna della targa e la foto storica