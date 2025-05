La tappa del Giro 1955 e il Congresso eucaristico con Scalfaro e Andreotti

Due importanti eventi, uno sportivo e l’altro religioso, hanno caratterizzato la fine del mese di maggio di settant’anni fa.

Il Giro d’Italia del 1955, infatti, fu memorabile per Ravenna perché il 29 maggio la città fu scelta come arrivo di tappa. Già era successo due volte, nel 1931 e nel 1938, ma questa volta l’arrivo era speciale perché la tappa a cronometro “Pineta di Cervia-Ravenna” si concludeva nel vecchio Ippodromo e pertanto i girini, prima di concludere la loro corsa contro il tempo, dovevano percorrere per interno la pista in terra battuta dando così la possibilità di vedere i corridori uno per uno. Per gli appassionati di ciclismo fu davvero una esperienza indimenticabile. La tappa, che un cronista definì “stupenda” e “una delle più affascinanti prove disputate nel filo dei secondi”, fu vinta da Pasquale Fornara mentre il Giro fu vinto da Fiorenzo Magni, il famoso “terzo uomo”, che correva con la maglia tricolore perché l’anno precedente si era aggiudicato il Campionato italiano di ciclismo su strada.

Vanno ricordate alcune curiosità romagnole legate a quella memorabile tappa. Il giorno prima, infatti, il ravennate Giuseppe Minardi (originario di Solarolo), detto “Pipaza”, aveva vinto la tappa “Ancona-Pineta di Cervia” e il giorno dopo nell’anello dell’ippodromo Gastone Nencini strappò la maglia rosa a Raphael Geminiani, il campione francese che aveva discendenze ravennati tant’è che sua nonna abitava a Ravenna.

Quando nell’aria non si era ancora spento il ronzio delle biciclette dei girini, alla fine di quel mese di maggio veniva inaugurato in San Francesco il “Congresso Eucaristico” con la messa dell’arcivescovo mons. Egidio Negrin e il discorso ufficiale di padre Riccardo Lombardi, il gesuita oggi praticamente dimenticato che fu protagonista di una delle pagine più dense della storia della Chiesa. Famose le sue “prediche” che teneva nelle piazze e via radio nel periodo fra le elezioni della Costituente nel 1946 e quelle politiche del 1948.

In San Francesco, nell’ambito di quel Congresso eucaristico, si registrarono due illustri presenze. Oscar Luigi Scalfaro, allora segretario della Presidenza del Consiglio e futuro presidente della Repubblica, tenne una conferenza sul tema della “Grazia” mentre nella piazza davanti alla chiesa, illuminata per l’occasione, Giulio Andreotti tenne la prolusione mariana “La Madonna strada maestra a Gesù”. Seguì la solenne chiusura del mese di maggio, mese tradizionalmente dedicato alla Vergine.

Franco Gàbici