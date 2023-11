La tappa in via Genocchi: "Per Giulia Ballestri. Perché mai più accada"

Per molti ragazzi e ragazze l’appuntamento di ieri è arrivato dopo giorni di discussione e confronti in classe. "Questa – spiega Bilal Touima, studente del Callegari – è la prima volta che partecipo e sono qui perché voglio dare il mio supporto". Insieme ai suoi compagni regge un grande cartellone con su scritti i nomi delle donne vittime di femminicidio dall’inizio dell’anno. "Lo abbiamo fatto noi – dice – e durante l’anno ne abbiamo parlato più volte con gli insegnanti". A pochi metri Bryan Teleko racconta cosa significa per lui partecipare alla manifestazione. "È importante – dice – per tutte quelle donne che non si sentono libere perché molti uomini non accettano un ’no’ come risposta e di fronte a un ’no’ uccidono. Ci vuole molto più impegno".

Un altro studente, Giovanni, 18 anni, ricorda due episodi di violenza di cui è stato testimone. "Ero a casa della mia ex ragazza – racconta – quando abbiamo sentito urla e pianti al piano di sopra. Siamo andati a vedere e c’era una donna con il compagno ubriaco che la minacciava. Abbiamo cercato di aiutarla, nel frattempo è arrivata un’altra persona che ha portato via l’uomo ubriaco. Noi abbiamo provato a convincere la signora a denunciare, ma non ci siamo riusciti". In un’altra occasione è stato lui stesso a segnalare quello che aveva visto alle forze dell’ordine, con coraggio. "L’estate scorsa – prosegue – ero con un amico al parco e abbiamo sentito un ragazzo e una ragazza che litigavano, lui le tirava degli schiaffi, l’abbiamo difesa. E poi ho segnalato il fatto alla polizia".

Per Valerie Maniscalco, attivista per i diritti civili e da sempre a fianco a Linea Rosa nella lotta alla violenza sulle donne, tacere non è più possibile. "Chi tace è complice – sottolinea – e da persona che ha vissuto la violenza mi impegno tutti i giorni perché voglio che non accada più a nessuno". Si guarda attorno, circondata da tanti giovani e sorride. "Loro – conclude – potranno fare molto, dovranno essere in grado di creare una cultura nuova e noi dobbiamo lavorare per questo". Melody Parr, 30 anni, alla manifestazione del 25 novembre è sempre venuta con figli e marito. "Quest’anno c’è anche l’ultimo arrivato – dice mostrando il bimbo nel marsupio – perché bisogna esserci, senza la presenza non si arriva al cambiamento".

Il corteo ieri mattina si è fermato in via Padre Genocchi, davanti alla villa in cui Matteo Cagnoni ha ucciso la moglie Giulia Ballestri. Il suo nome non è stato pronunciato, ma è come se venisse urlato mentre un ragazzo leggeva ‘In piedi signori davanti a una donna’, componimento di William Jean Bertozzo erroneamente attribuito a Shakespeare. Nella seconda tappa la lettura è stata dedicata a un estratto da un testo di Economia domestica del 1963 sul comportamento che le donne avrebbero dovuto tenere la sera in procinto di dormire con il marito.

Parole forti, quasi urlate, ha usato il sindaco Michele de Pascale al termine della manifestazione. "Siamo tante e tanti – ha detto – e ci facciamo forza a vicenda, pensando a fatti accaduti vicino a noi. Eravamo un po’ meno gli altri anni, oggi siamo tanti in virtù di un evento che ci ha toccato, e questo ci deve far sentire in colpa. Abbiamo il dovere di essere tanti sempre". Poi ha guardato piazza Unità d’Italia gremita: "Avete sentito i ragazzi oggi? Le loro urla? Hanno vissuto troppi minuti di silenzio, ora è il momento di urlare per capire e combattere un fenomeno che si fonda sui principi di una società patriarcale che calpesta i diritti delle donne. In questi giorni ho sentito tutte le motivazioni possibili per spiegare così tanta violenza, tranne una, e cioè che gli uomini non accettano la libertà e la parità delle donne. Ragazze, ragazzi la vostra battaglia è di tutti noi. E un grazie a tutti voi per oggi e per tutti i giorni futuri in cui ci sarete".

a.cor.