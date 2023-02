La Tari manda in tilt i centralini

Mancano pochi giorni al 15 febbraio, quando è fissata la scadenza del pagamento unico della Tari 2022, e molti cittadini e attività economiche sono in fibrillazione e segnalano disservizi: centralini sempre occupati, lunghe code all’ufficio preposto del Comune in via Colonna 7 e impossibilità, dunque, di avere informazioni in tempi rapidi. Informazioni che per lo più riguardano la lettura stessa del bollettino o l’eventuale cambio di dichiarazioni rispetto al passato. Dal gennaio 2022, la gestione della riscossione non è più affidata a Hera ma alla ditta Municipia spa con il coordinamento di Ravenna Entrate spa. "La situazione non è poi così diversa dagli altri anni nel periodo sotto scadenza del pagamento – afferma l’assessora comunale al bilancio Livia Molducci –. Prima a essere intasata era Hera, ora noi con Municipia. Siamo al corrente dei disservizi perché le segnalazioni sono così numerose che i sei operatori del centralino non riescono a rispondere a tutti in tempo reale. La maggior parte delle persone ha ricevuto una risposta ma a far rumore sono chiaramente quelli che hanno avuto un disagio. La maggior parte delle persone ha ricevuto una risposta ma a far rumore sono sempre quelli che non ci sono riusciti". Un problema di non facile soluzione al momento visto che, come specificato da Molducci, non è possibile aumentare il numero degli operatori sulla base del contratto Consip sottoscritto. "A ogni modo – prosegue l’assessora comunale – credo che si tratti di una percezione esagerata, ingigantita dal disagio di non ricevere una risposta immediata. In molti lamentano irregolarità degli importi o dichiarazioni difformi, ma spesso non è così. Nella trasmissione di dati da Hera a Municipia qualche errore c’era stato, per quello si è provveduto all’invio dei bollettini solo dopo gli opportuni controlli". Per i cittadini, rassicura il Comune, non è cambiato poi molto visto l’aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente. "Basta fare un raffronto con la bolletta precedente per rendersene conto – spiega Molducci –. E se proprio ci si accorge di dover fare una rettifica, ma non si riesce a contattare gli uffici competenti per tempo, nessun timore: si può tranquillamente pagare per poi ricevere lo sgravio. Mi è capitato di recente di ricevere la segnalazione del titolare di un’attività esentata nel 2022 ma che ha ricevuto ugualmente il bollettino. Ha ricevuto subito lo sgravio dagli uffici competenti dopo le opportune verifiche". E proprio a proposito di attività economiche, per molte di loro qualcosa di fatto cambierà perché ormai si sono esaurite le agevolazioni che il Comune aveva concesso nel 2020 e 2021.