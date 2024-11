"La Tari non funziona, penalizzati i cittadini che sono più virtuosi"

Arriva la Tari - tariffa corrispettiva puntuale e, attacca Simone Lucchi (segretario comunale di Forza Italia), "puntualissima arriva anche l’ennesima dimostrazione di scarsa comprensione delle dinamiche cittadine". Forza Italia Cervia ritiene "che se per una normale cittadina la raccolta “porta a porta” dei rifiuti domestici è oramai prassi consolidata per una città turistica come Cervia è una “mission impossible”. Seconde case a uso turistico e “residenti” del solo weekend faticano ad usufruire del servizio “porta a porta” perché spesso arrivano al venerdì pomeriggio e rientrano alla domenica sera non potendo smaltire correttamente i propri rifiuti, stessa cosa vale per i camperisti. Tanto è che i cestini dei rifiuti degli arredi urbani vengono sistematicamente presi d’assalto e utilizzati per smaltire immondizie domestiche e questo accade nelle principali vie, nei percorsi ciclopedonali e dove non ci sono cestini i sacchetti vengono abbandonati accanto ai cassonetti delle attività commerciali o accanto a quelli della raccolta di plastiche, carte e ramaglie. La città così è sempre sporca e poco curata".

Tornando alla Tari "non farà altro che acuire il problema e questa si accanirà su chi smaltisce correttamente i propri rifiuti aumentandogli la tassa e i costi di smaltimento e soprattutto metterà in difficoltà chi ha animali domestici, chi ha bimbi piccoli in età da pannolino, chi ha anziani non autosufficienti in casa che necessitano di traversine e indumenti contro l’incontinenza della terza età. Occorre a nostro avviso uscire dal regime di monopolio attuale aprendo il mercato ad altre imprese che si occupano di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti domestici".