"La Tari rincarerà mediamente del 5%"

È stato approvato nei giorni scorsi il bilancio di previsione del Comune di Lugo per il 2024-2026 e il documento unico di programmazione. Il sindaco Davide Ranalli nei giorni scorsi ha annunciato che sono state prese "scelte precise che guardano al futuro come lo stanziamento per il nuovo gestore dei servizi cimiteriali, Area Blu di Imola, che dal 1° gennaio si occuperà dei nostri dieci cimiteri; o gli interventi per consentire il ritorno del loto nel lago dopo le risposte scientifiche dell’università di Parma che ci hanno spiegato come la sparizione del fiore sia legata a cause naturali. Nei prossimi mesi prenderanno sempre più forma i progetti su cui abbiamo lavorato, il nuovo Auditorium e la scuola dell’infanzia che si sta già delineando in largo Corelli. Tutto questo viaggerà in tandem con la manutenzione ordinaria, delle strade e del verde e con i ripristini delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione. Un grande lavoro che ci sentiamo pronti a realizzare. E infine, la scelta che guarda più al futuro e di cui siamo più fieri, la riduzione del debito: nel 2014 ogni lughese aveva sulle sue spalle 1354 euro, nel 2024 sono 556".

Non è d’accordo il gruppo ’Per la Buona Politica’, il cui consigliere Silvano Verlicchi attacca il bilancio e scrive che " le tariffe dei servizi di welfare sono destinate ad aumentare: le tariffe Tari rincareranno mediamente del 5%, la tariffa puntuale è obiettivo mancato e c’è la previsione di aggiornare le tariffe del canone unico patrimoniale". Per Verlicchi "la manovra finanziaria licenziata dall’Unione dei Comuni per continuare a garantire la qualità dei servizi di welfare incide significativamente sugli altri capitoli di spesa. Sul fronte Irpef, ad esempio, l’amministrazione pare non aver valutato la riduzione importante che avverrà nel 2024 e successivi come entrata tributaria in seguito alla rimodulazione degli scaglioni stabilita dal Governo, né sarà possibile fare leva sull’addizionale comunale che da più di un decennio il Comune ha fissato nella massima aliquota". Verlicchi scandaglia l’operato dell’amministrazione negli ultimi 10 anni: "Si sono effettuati investimenti che hanno portato alcuni benefici, ma la catena dei servizi pubblici come quella della raccolta dei rifiuti e del servizio idrico integrato è da anni inadeguata per carenza di interventi già programmati ma non realizzati dai gestori nei confronti dei quali l’amministrazione non è mai intervenuta. Le infrastrutture viarie sono peggiorate, la prossimità in campo sanitario non si è realizzata".

Poi c’è il piano investimenti, segnato da Pnrr e ricostruzione post alluvione. Per Verlicchi "le condizioni interne del Comune di Lugo non sono adeguate, la struttura organizzativa è carente in ogni sua articolazione. Alcune opere non incluse in queste macro missioni e riproposte da anni hanno fonti di finanziamento ’virtuali’ come l’alienazione di immobili e terreni o contributi non certi da Stato e Regione: siamo convinti che non verranno eseguite neppure nel prossimo triennio".