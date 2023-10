La tavola rotonda: "La Zls sarà realtà". La promessa di Valentini a Confartigianato

Settant’anni di storia alle spalle e una promessa dal governo: far diventare realtà la Zona logistica semplificata, con agevolazioni e incentivi per le aziende del porto. Ieri pomeriggio all’Alighieri Confartigianato provincia di Ravenna ha celebrato con una tavola rotonda i suoi 70 anni: dal Dopoguerra a oggi, dalla Fapa che nel 1953 si staccò dall’Apa e che, in un percorso di crescita, oggi rappresenta tantissime piccole e medie aziende che sono una parte importantissima del tessuto produttivo del territorio. "Abbiamo appena premiato 38 imprese associate da oltre 50 anni e 46 da 30 anni" ha detto la presidente Confartigianato Ravenna Emanuela Bacchilega, che ha poi ricordato gli ultimi anni difficili a cui si è sommata anche l’alluvione: "Ci auguriamo che i riflettori su questo non si spengano, perché anche se cantiamo ’Romagna mia’ abbiamo bisogno dell’aiuto del Governo: la sostanza è fondamentale".

E proprio al termine dell’incontro dal Governo è arrivata una promessa: quella di far diventare realtà la Zona logistica semplificata (Zls) chiesta per il porto. Lo ha detto il vice ministro al Made in Italy Valentino Valentini nel corso della tavola rotonda, moderata dal vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini. Valentini ha dichiarato infatti che si attiverà con il ministro Fitto e che c’è l’impegno da parte del Governo: parole che hanno risvegliato entusiasmo nel pubblico. Del resto poco prima il segretario di Confartigianato Ravenna Tiziano Samorè glielo aveva chiesto: "La Zls è la nostra ambizione, il territorio ha fatto il possibile, ora mancano i decreti attuativi. Per il nostro sistema portuale vorrebbe dire attrarre imprese, garantire benefici, smorzare i tempi legati alla burocrazia e avere vantaggi fiscali". Un’altra richiesta è arrivata dal sindaco Michele de Pascale, che ha ricordato le difficoltà legate all’alluvione e la necessità di mettere in sicurezza il territorio per il futuro: "Chiediamo che con la legge finanziaria ci sia un quadro chiaro e trasparente e che si rispettino le promesse fatte, così come chiediamo che si inizi a preparare il piano strategico per la difesa della Romagna, o rischia di finire nel dimenticatoio".

Si è poi parlato tanto dell’importanza delle piccole e medie imprese e delle sfide future che le riguardano, come il digitale e l’intelligenza artificiale. E poi i giovani, che "oggi barattano tranquillamente 300 euro di stipendio con una giornata in più in smart working – ha detto Lucio Poma, capo economista di Nomisma –. Tutto il sistema a cui noi eravamo abituati con questi ragazzi non funziona, bisogna pensare per loro cose nuove adatte a loro, e lo stesso vale per il prodotto che sta cambiando in maniera radicale, assieme al sistema di valori di chi lo riceve". "Il 95% delle imprese di questa regione non arriva a 15 dipendenti e il 25-30% sono imprese artigiane – ha detto l’assessore regionale alle Politiche di promozione per lo sviluppo economico Vincenzo Colla – se ci fosse un assessore che non si occupa di imprese artigiane mandatelo a casa, e spero di non essere io". Il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli ha parlato del valore sociale delle piccole imprese artigiane: "L’82% delle aziende nei territori appenninici e montani sono artigiane. Se non ci fosse l’artigiano non ci sarebbe la comunità: siamo produttori di un ’Pil sociale’, e questo la dice lunga sul ruolo che abbiamo".