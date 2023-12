"La telefonata è come una visita vera"

Erion Fejza è uno dei 160 medici di Continuità assistenziale che si sono detti pronti a firmare le proprie dimissioni. Una minaccia di portata pressoché inedita: "Non abbiamo avuto scelta – spiega il dottor Fejza –: la soppressione delle centrali provinciali di risposta medica per noi equivale a un netto peggioramento del servizio offerto dalla Continuità assistenziale. Proprio in una fase storica in cui il resto d’Italia si ispira al modello romagnolo – che vede medici attivi sia nella risposta telefonica al paziente che nelle vere e proprie visite, a domicilio o in ambulatorio –, l’Ausl propone quello che è un passo indietro di portata enorme. Noi non ci stiamo. Il colloquio telefonico fra chi si rivolge alla Continuità assistenziale e il medico è di fatto una prestazione medica, non una semplice telefonata, e deve essere eseguita da un medico". Il piano dietro una svolta sulla carta così peggiorativa liberebbe le risorse mediche necessarie ai Cau, i Centri di assistenza e urgenza per il momento in campo a Ravenna e Cervia, e in futuro forse altrove. Come nel caso di Cervia, tuttavia, vari Cau romagnoli altro non sono che Punti di pronto interventi riconvertiti alla nuova funzione.

"Dunque non un servizio in più. I medici che ci lavoreranno – proseguono i firmatari della lettera – saranno quelli dell’attuale Guardia medica, che non sono in possesso di una formazione adeguata al servizio che l’Ausl vorrebbe erogare. Nel caso di medici chiamati a eseguire prestazioni ecografiche l’unica formazione prevista è un corso di poche ore, quando per uno specialista in radiodiagnostica è prevista una formazione di base di 4 anni. Questa situazione è estremamente pericolosa per medici e soprattutto per i pazienti". Con i rischi che già stanno prendendo corpo: "All’interpello ad aderire ai Cau la maggior parte di noi non ha aderito – proseguono –. Ricordiamo quello che è successo a al Cau di Budrio, dove un paziente è deceduto a causa di un problema cardiaco. La distorta denominazione dei Centri di assistenza e urgenza creerà confusione; i cittadini non colgono la differenza tra Cau e Ps".

f.d.