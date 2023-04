La telenovela infinita dei daini "Non toccateli, stanno diminuendo"

l calo dei daini registrato dall’ultimo censimento della Regione, 525 rispetto ai 700 stimati, è l’occasione per le associazioni animaliste di intervenire sulla questione. A parlare sono Animal Liberation, Clama Ravenna, Cruelty Free, LAC Lega Abolizione Caccia Emilia Romagna, Lega nazionale per la difesa del cane, M.A.C. Movimento Anti caccia.

"Il calo degli ungulati - scrivono - è da collegarsi alla presenza dei lupi, almeno nove secondo i più recenti avvistamenti. Daini e lupi, evidentemente, stano trovando un equilibrio naturale lontano dalle doppiette e dalle deportazioni". E aggiungono: "Siamo orgogliosi di essere sempre stati attivamente i portavoce di una linea (no agli spostamenti, sì a misure ecologiche lungo le strade) che non tutti, Associazioni comprese, hanno seguito negli anni: purtroppo infatti, a qualcuno lo spostamento è parsa essere una soluzione degna di valutazione". Le associazioni animaliste ribadiscono ancora una volta "la necessità di un progetto per la sicurezza stradale per la serena coesistenza fra daini e fauna selvatica in generale, e la specie più nociva per il pianeta, l’uomo. Nonostante da fonti della stessa Regione gli incidenti imputabili ai daini risultino in percentuale bassissima, ancora Prefettura ed Ente Parco si dicono preoccupati per i “frequenti incidenti stradali”: davanti alla completa inerzia di Regione ed Enti preposti , ripetiamo che la nostra preoccupazione è quella di azzerare la minima possibilità di incidente lungo le strade che costeggiano il Parco, e quindi chiediamo, dopo un incontro positivo con Anas fortemente voluto dalla consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto) ed in seguito alla disponibilità di tale Ente alla valutazione di un progetto dettagliato come avvenuto in altre zone d’Italia, che la Regione decida per una moratoria per elaborare un programma con attraversamenti verdi, cartellonistica adeguata e sensori per impedire agli animali di avvicinarsi alle strade".