La tenacia delle imprese ravennati. In aumento turismo e artigianato : "Capaci ad affrontare difficoltà"

"Le imprese ravennati hanno dimostrato grande capacità nell’affrontare situazioni complicate, straordinarie e imprevedibili". Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ravenna e Ferrara, ha sintetizzato in questi termini le performance del sistema imprenditoriale ravennate sulla base dai dati di Movimprese, elaborati dall’Osservatorio dell’economia della Cciaa prodotti da Infocamere. L’estate 2024 ha dunque portato segnali di fiducia per il sistema imprenditoriale ravennate. Nel terzo trimestre di quest’anno, servizi professionali e turismo mostrano dinamiche significative, così come l’artigianato, il cui contributo al saldo generale è di 36 unità (+0,36%). Nel complesso, tra luglio e settembre, il Registro delle imprese di Ravenna ha registrato un saldo attivo di 70 attività economiche (+0,19%, in linea con l’andamento medio regionale pari a +0,19% e a fronte del +0,26% del dato nazionale), frutto di 418 nuove iscrizioni e di 348 cessazioni. A fine settembre 2024, dunque, lo stock complessivo delle imprese registrate in provincia di Ravenna si attesta sulle 36.973 unità.

A livello settoriale, le costruzioni continuano a far registrare il saldo più alto in valore assoluto (+24 unità), di cui la maggior parte artigiane. Continua il dinamismo che caratterizza i servizi di alloggio e ristorazione (+15) a cui si accompagna anche la crescita delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento. Tra i settori con la crescita percentuale più significativa sono emerse le attività finanziarie e assicurative (+14 unità). Nell’indotto del settore delle costruzioni, è positivo l’andamento per le attività immobiliari (+7). In crescita anche settori più tradizionali, come trasporti e magazzinaggio (+7). I dati negativi arrivano dal commercio (-7) e soprattutto dall’agricoltura (-12). L’impresa individuale rimane la scelta predominante per i nuovi imprenditori (273 iscrizioni). La preferenza dei neo-imprenditori è tuttavia verso la costituzione di nuove imprese sotto forma di società di capitali (+73 unità). In declino invece sono le società di persone come strumento imprenditoriale (-23).

Le dinamiche per tipologia propongono un trend interessante. Crescono infatti le imprese giovanili (+2,07%, corrispondente ad un saldo tra iscrizioni e cessazioni volontarie pari a +48 unità), con un tasso di crescita trimestrale relativo che risulta più elevato rispetto al complesso delle imprese. In espansione le imprese straniere (+0,95% e saldo pari a +45 unità) e le imprese femminili con 19 attività in più e tasso pari a +0,24%. Infine, mentre per le imprese giovanili e per quelle le femminili si denota un certo rallentamento (nel terzo trimestre del 2023 avevano realizzato, rispettivamente, +3,34% e +0,33%), per le imprese straniere non si registrano variazioni significative rispetto al 2023. "Le imprese – aggiunge Guberti – sono il grande motore dello sviluppo e della crescita. Questo deve essere il nostro punto di partenza".

Roberto Romin