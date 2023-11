La Teologia in Germania secondo il prof Borsatti

L’associazione ’Amici di Chartres’ e il circolo ’Amici di Speyer’, in collaborazione con il Comune-Ufficio politiche europee, organizzano due conferenze nella sala Buzzi, in via Berlinguer 11. La prima, ’La teologia nel mondo germanico’, è prevista per oggi, la seconda, ’La scuola di Chartres e la teologia francese’, il 24 novembre. Inizieranno alle 18. Entrambe le conferenze saranno tenute dal professor Michele Borsatti che farà un’analisi del pensiero teologico legato al periodo in cui sorgevano in Europa le grandi cattedrali. Infatti la tensione verso il divino percorreva molte strade, parallele a quella dell’arte figurativa e architettonica. Alle geometrie e alle proporzioni che innalzavano a Dio i grandi monumenti della fede, si affiancavano le geometrie mentali della logica e della dialettica, studiate e approfondite da scuole filosofiche e teologiche come quella di Chartres.