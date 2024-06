La terza edizione del Ghe Pensi Mar. Arrivano Cattelan e Luca Bizzarri

Il Ghe Pensi Mar fa tris e si propone anche quest’anno come uno dei festival più attesi dell’estate romagnola, con la sua classica programmazione obliqua, fatta di stand up comedy, scienza, libri, sport e musica, da oggi al 30 giugno a Marina Romea. Il festival è sempre organizzato dal Polka, uno dei bagni più caldi della riviera romagnola e dal GhePensiMI, locale cult milanese, fonte di nuova comicità e di inediti format live.

La prima giornata si apre alle 19 parlando di cibo con Alberto grandi e Daniele soffiati, voci e volti del podcast DOI - Denominazione di Origine Inventata, che racconteranno perché La Cucina Italiana Non Esiste, titolo del loro ultimo libro (Mondadori). A seguire le Eterobasiche, il duo femminile più acido e corrosivo del panorama televisivo italiano. Da Belve (Rai 2) passano al palco del Polka per smontare in piccoli pezzi i famosi maschi etero con il libro Romanzo di un maschio (Einaudi). Con loro, il conduttore Lorenzo Luporini. Poi la stand-up con la Marcomedy. Sul palco Laura Pusceddu, Sandro Cappai e Salvo Di Paola, conduce Edoardo Confuorto. Chiude il primo giorno la festa con ’Ciao discoteca italiana’, progetto musicale di successo che ha rilanciato la disco italiana e le voci dei cantautori dagli anni Sessanta ai primissimi anni Novanta.

Domani toccherà a una squadra scelta di scrittori-lettori romagnoli doc, uno per zona (Matteo Cavezzali - Ravenna, Francesco Zani - Cesena, Agnese Fabbri - Bassa Romagna e tanti altri…). Ancora libri con l’esordio letterario di Gianmaria Volpato, in arte gIANMARIA (X Factor e Big di Sanremo), e il suo Stagno (Mondadori). Il cantautore vicentino classe 2002, ci mostra una provincia ruvida e nervosa, vissuta da giovani senza un posto nel mondo. Durante l’incontro gIANMARIA si esibirà in acustico. Torna poi 40 Anni di sesso, panel sul tema che vede protagoniste Valeria Montebello, voce e mente del podcast È solo sesso (Chora Media) e Francesca Pellas con il suo Tutto deve brillare. Vita e Sogni di Moana Pozzi (Blackie Edizioni). Poi Marco Maccarini, conduttore di Mtv che negli ultimi anni si è dato ai cammini, che incontrerà Pietro Scidurlo, uno dei primi pionieri con disabilità in Italia ad affrontare trekking di lungo raggio. Infine lo show di Francesco de Carlo e Giulio Armeni, in arte Filosofia Coatta. Venerdì Alessandro Cattelan presenterà l’avventura editoriale Accento Edizioni, mentre il comico Luca Bizzarri porterà (sabato) sul palco del locale lo spettacolo ’Non hanno un Amico’.