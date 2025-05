La testimonianza di un ’griot’

Approdano a Massa Lombarda gli eventi collaterali alla mostra ’Fa che sia un racconto’, con le fotografie di Lorenzo Tugnoli. Domani alle 20.30 alla sala del Carmine andrà in scena ’Verso’, un incontro-spettacolo nel quale l’artista, educatrice e mediatrice culturale Alice Lucci approfondirà le figure dei ’griot’ dell’Africa Occidentale insieme a Jabel Kanuteh, esponente contemporaneo di questo gruppo antichissimo di poeti e cantori. Jabel Kanuteh racconterà la sua esperienza di vita, che lo ha condotto dal Gambia in Italia, attraverso la rotta libica. Ad accompagnare il dialogo le foto che Tugnoli ha scattato durante i suoi report in Libia.