La Theresia Orchestra alla basilica di San Giovanni

La Theresia Orchestra, una delle principali orchestre giovanili internazionali specializzata nel repertorio classico su strumenti d’epoca, torna stasera a Ravenna. Appuntamento alle 21 presso la Basilica di San Giovanni Evangelista con un concerto a ingresso libero a cura dell’associazione musicale ’Angelo Mariani’.

La Theresia Orchestra è formata da giovani musicisti di età inferiore a 28 anni provenienti da oltre 40 paesi diversi e membri delle principali istituzioni accademiche di formazione musicale in Europa. L’orchestra, riconosciuta nel 2021 dal programma “Creative Europe” della Commissione Europea, è un progetto di filantropia culturale supportato e sviluppato da Icons, un’organizzazione con sede a Lodi leader nella comunicazione scientifica e operativa principalmente nei progetti finanziati dall’Unione Europea.

Sotto la guida del maestro Alfredo Bernardini, il concerto si concentrerà sull’esecuzione de ‘Le sette ultime parole di Cristo sulla croce’ di Haydn, un capolavoro commissionato nel 1786 dall’Oratorio de la Santa Cueva di Cadice, per le cerimonie del Venerdì Santo. L’evento si arricchirà con alcune meditazioni dell’arcivescovo di Ravenna e Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, offrendo momenti di riflessione in vista della Pasqua. Mario Martinoli, direttore artistico di Theresia sottolinea il piacere di ritornare a Ravenna, città che da anni accoglie con entusiasmo i giovani musicisti dell’Orchestra, e afferma "Grazie a ’Le sette ultime parole di Cristo sulla croce’’ guideremo il pubblico in un viaggio spirituale e musicale, anticipando la Pasqua con riflessioni profonde. Ringraziamo l’associazione Musicale ’Angelo Mariani’ per ospitarci e il monsignor Lorenzo Ghizzoni per la sua preziosa presenza, che arricchirà ulteriormente questa esperienza di condivisione e contemplazione".