La tombola con le carte in campagna

Il gioco della tombola, come lo conosciamo oggi, è praticato in Romagna fin dal ’700, come testimonia la reprimenda del legato di Ravenna nel 1792 contro la pratica di tale gioco in caffè e osterie. In campagna invece ancora per molto tempo si è giocato alla ’tombola cun al chêrt’, la tombola con le carte. Il banco, che disponeva di due mazzi, raccoglieva le poste, per ciascuna delle quali consegnava ai giocatori 4 carte – la cvarténa – che andavano disposte in fila rivolte verso l’alto. I giocatori potevano comprare una o più quartine fino all’esaurimento del mazzo, poi l’addetto al banco scopriva via via le carte dal secondo mazzo e chi aveva la corrispondente la girava verso il basso. Vinceva chi copriva per primo una quartina.