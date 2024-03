La Torraccia è la testimonianza di un passato prezioso

Leggo, in questi giorni, su stampa locale e social, che la maggioranza del Consiglio comunale ha votato contro la mozione di Alvaro Ancisi per salvare la Torraccia. Ho avuto la fortuna, per tanti anni passati, di trascorrere giornate bellissime in questo angolo di campagna, Sono salita molte volte sulla sommità della torre in questione e devo dire che era emozionante e, anche se non sembra alta, di lassù la campagna dorata di grano o verde di erba medica o gialla di girasoli, era un gran bel vedere per occhi e spirito. Lunghe domeniche estive con il gruppo di amici che non vedevano l’ ora di essere a questi incontri con tanto di pranzi all’ aperto e pomeriggi con letture di poesie e partite a briscola e beccaccino. Anche l ‘ingegner Arnaldo Roncuzzi, profondo conoscitore di questo territorio, era spesso amabile ’raccontatore’ di storia, archeologia e acque. Per non parlare delle foto ai tramonti con lo sfondo di quei pini ad ombrello, fedeli guardiani della torraccia. E pure in inverno al calore del camino all’interno della casa si tornava molto indietro nel tempo.

Ricordo una volta con una nebbia da coltello, in un silenzio totale, la Torraccia sembrava sospesa. Indimenticabile paesaggio surreale. Forse in pochi lo sanno, ma sull’aia furono girati anche due film. Inoltre’c è anche tutta una letteratura interessante e curiosa ambientata alla Torraccia. Storia, miti e leggende. Per non parlare dei molti fotografi, professionisti e non, che l hanno immortalata e quanta iconografia e pubblicazioni al riguardo esistano.

Ho avuto l’onore di essere stata una collaboratrice del Centro Relazioni Culturali di Ravenna. Per uno degli ultimi libri usciti dal Centro “Storie e leggende della vecchia Romagna”, raccolta di scritti di Francesco Segantini, tra i maggiori scrittori di Romagna, con prefazione di Walter Della Monica ebbi l incarico di scegliere personalmente i testi da pubblicare. Da pag 174 a pag 178, il “Delitto nella torre”, storia d amore e morte, è ambientato proprio nella Torraccia. Questo per dire che la torraccia non è solo un cumulo di pietre ricoperte d’ erba, rifugio di piccoli rettili, volatili e fauna selvatica, un manufatto storico di secoli fa, ma anche una testimonianza di un passato più recente che ha ispirato scrittori e artisti. Ed è ancora là, tenacemente e romanticamente ancorata alla terra, anche se tantissimi concittadini non la conoscono proprio. Penso che basterebbe poco per metterla un po’ più in sicurezza.

G.B.