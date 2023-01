La tradizione Consegnata l’Impagliata ai genitori del primo nato

Consegnata ai genitori del piccolo Othman la tradizionale Imopagliata, il ‘servizio per la puerpera’ in maiolica creato per festeggiare un importante momento, come è quello di un nuovo arrivato. Il servizio, composto da diversi pezzi, piatti e ciotole, che poi vengono impilati quasi a formare una scultura, viene offerto alle mamme per consumare il pasto dopo il parto. A Faenza, che ha fatto sua questa antica usanza, è tradizione consegnare l’Impagliata ai primi nati, uno per sesso, del nuovo anno.

Ieri mattina il sindaco Massimo Isola ha fatto visita all’ospedale per salutare e consegnare l’Impagliata al primo faentino nato, Othman Youssef, venuto alla luce lunedì 2 gennaio alle 8.41. Felicissimi i genitori, la mamma, Fatima Zahra El Fakir, 34enne casalinga, e il papà, Johar Youssef, 39enne addetto alla sicurezza in una ditta privata. Il piccolo Othman è il quarto fratello della famiglia, dopo Imane, Aiya e Ahmed. Il decoro scelto per l’Impagliata è ‘a garofano’, una ‘cineseria’ della Fabbrica Ferniani di Faenza. Il servizio dell’Impagliata è stato realizzatodal ceramista Romano Certesi.