La tragedia di Porto Corsini. L’aggressione è stata filmata, le immagini confermano l’accusa

Esistono immagini dell’aggressione costata la vita a Edi Giachi, il 70enne morto in ospedale al quarto giorno di agonia dopo essere stato travolto sotto casa sua giovedì notte a Porto Corsini dall’auto del 37enne Carlo Piccolo. Le ha captate la telecamera laterale di sicurezza installata nell’abitazione del defunto. La loro analisi al momento sembra confermare la ricostruzione accusatoria: quella che va verso un investimento volontario. Tanto che il 37enne, in custodia cautelare in carcere dopo la convalida dell’arresto dei carabinieri, deve rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. E rischia anche la contestazione della premeditazione visto che sotto casa del 70enne, alla ricerca del figlio 38enne di questi, si era recato oltre che con un gancio da roulotte anche con una bottiglia di liquido infiammabile. Ben lontano insomma da quell’omicidio stradale frutto di un investimento volontario nel quale la difesa forse confida.

Agli inquirenti mancano ancora da analizzare le immagini immortalate dalla seconda telecamera dell’abitazione posta in posizione frontale rispetto ai fatti. Oggi inoltre verrà affidato al medico legale Dario Raniero l’incarico per l’autopsia: forse ultimo tassello prima di potere considerare chiusa l’inchiesta.

Secondo le indagini dei militari coordinate dal pm Angela Scorza, l’escalation si è innescata nel contesto di una lite alimentata da vecchie frizioni tra il 37enne e il 38enne. Il primo verso le 20.30 avrebbe telefonato al secondo per minacciarlo con frasi di questo tenore: "Ti sparo, ti brucio la macchina". Quindi di lì a breve si sarebbe presentato sotto casa dell’altro. "Ha suonato il campanello e ha iniziato a urlare, minacciando anche mio padre", aveva riferito il 38enne a caldo ai carabinieri. Quando la famiglia Giachi era scesa in strada, Piccolo avrebbe scagliato un gancio contro la loro vettura infrangendo il lunotto posteriore; poi era ripartito in auto. Pochi minuti dopo era tornato indietro con una bottiglietta piena di benzina per versarla attraverso il lunotto infranto nell’abitacolo dell’auto e soprattutto addosso al 70enne. Il 38enne aveva cercato invano di fermarlo con una catena.

Il 37enne quindi era ripartito: però poi aveva frenato e aveva ingranato la retromarcia travolgendo il 70enne da tergo: l’uomo era caduto a terra battendo

la testa e perdendo i sensi. Quindi - prosegue l’accusa - il 37enne era ripartito salvo innestare di nuovo la retro: solo l’intervento del figlio aveva evitato che il 70enne fosse investito una seconda volta: lo aveva infatti afferrato e trascinato quel tanto che era bastato a schivare la traiettoria del mezzo. Piccolo era infine stato rintracciato a casa sua dall’Arma in stato di alterazione alcolica. Lunedì scorso, giusto poche ore prima della morte del 70enne, davanti al gip Janos Barlotti aveva sostenuto di avere investito il 70enne involontariamente cercando di scappare da un’aggressione a colpi di catena.

Andrea Colombari