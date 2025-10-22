La tragedia di Porto Corsini. Disposta l’autopsia sul 70enne per capire dove è stato colpito

La procura ha disposto l’autopsia su Edi Giachi, il 70enne morto all’ospedale Bufalini di Cesena quattro giorni dopo essere stato travolto da un’auto sotto casa sua a Porto Corsini. L’incarico verrà affidato domani al medico legale Dario Raniero. Il nesso causale con l’impatto contro la vettura appare chiaro: gli inquirenti intendono piuttosto aggiungere altri elementi circa la dinamica. Vedi il punto nel quale il 70enne è stato centrato e quello con il quale ha sbattuto sull’asfalto perdendo da subito i sensi.

Resta intanto in custodia cautelare in carcere, come deciso dal gip Janos Barlotti su richiesta del pm Angela Scorza, il 37enne Carlo Piccolo, di origine partenopea ma residente nella località rivierasca e arrestato dai carabinieri a casa sua poco dopo l’accaduto. L’uomo dovrà ora rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Rischia anche la contestazione della premeditazione dato che si è recato sotto casa del 70enne, con l’obbiettivo in realtà di regolare i conti con il figlio 38enne di questi, prima con un gancio di quelli da roulotte e poi con una bottiglia piena di liquido infiammabile.

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, la vicenda è maturata giovedì scorso nel contesto da una lite alimentata da vecchie ruggini tra il 37enne e il 38enne. In particolare il 37enne avrebbe prima telefonato al rivale per minacciarlo con frasi di questo tenore: "Ti sparo, ti brucio la macchina". Quindi poco dopo - erano circa le 20.30 - si sarebbe presentato sotto casa del rivale. "Ha suonato il campanello e ha iniziato a urlare, minacciando anche mio padre", aveva riferito il 38enne ai carabinieri. Quando la famiglia Giachi era scesa in strada, Piccolo avrebbe scagliato un gancio contro la loro vettura , mandando così in frantumi il lunotto posteriore; poi era ripartito in auto. Pochi minuti dopo era tornato indietro con una bottiglietta piena di benzina per versarla attraverso il lunotto infranto nell’abitacolo dell’auto e soprattutto addosso al 70enne. Il 38enne aveva cercato invano di fermarlo con una catena.

Il 37enne quindi era ripartito: però poi aveva frenato e aveva innestato la retromarcia travolgendo il 70enne da tergo: l’uomo era caduto a terra battendo la testa e perdendo i sensi. Quindi - prosegue l’accusa - il 37enne era ripartito salvo innestare di nuovo la retro: solo l’intervento del figlio aveva evitato che il 70enne fosse investito una seconda volta: lo aveva infatti afferrato e trascinato quel tanto che era bastato a evitare la traiettoria. Piccolo era infine stato rintracciato a casa sua in stato di alterazione alcolica. Davanti al gip aveva sostenuto di avere investito il 70enne involontariamente cercando di scappare da un’aggressione patita - a suo dire - dal figlio del defunto a colpi di catena sull’auto.

Andrea Colombari