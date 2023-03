La tragedia Mecnavi al Mama’s

’Teatro in fondo ad una nave’ è il titolo dello spettacolo di e con Pierpaolo Zoffoli che andrà in scena questa sera alle 21 al Mama’s club - Circolo Arci Scintilla, in via San Mama 75, a Ravenna (info: www.mamasclub.it). n fondo ad una nave racconta la vicenda della Mecnavi, accaduta nel porto di Ravenna la mattina del 13 marzo 1987. Alcuni operai stanno ripulendo l’interno di una nave gasiera in riparazione. In tredici moriranno soffocati dai gas tossici sprigionati durante un incendio nella stiva. Zoffoli ricopre il doppio ruolo di narratore e vigile del fuoco.

Domani alle 21 concerto del gruppo di musica brasiliana Daniella Firpo Acarajazz Quartet. Si esibiranno Roberto Rossi (batteria e percussioni), Daniele Santimone alla chitarra, Tiziano Negrello al contrabasso e Daniella Firpo (voce).