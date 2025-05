La tragicommedia ’Rita’ al teatro Rasi

Oggi si entra nel cuore dell’Iberian Focus del ’Polis Teatro Festival’ di Ravenna, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic/ ErosAntEros, dedicato al teatro contemporaneo della penisola iberica. In programma spettacoli ed eventi con nomi di spicco della nuova scena teatrale europea, otto prime nazionali e significativi momenti di confronto, tavole rotonde tra artisti, studiosi e operatori internazionali, che confermano la proposta artistica di respiro europeo distintiva del festival. Apre il focus (alle ore 21 al teatro Rasi di Ravenna) la prima nazionale dello spettacolo ’Rita’ della compagnia AriaTeatro, per la regia di Alberto Giusta, con Denis Fontanari e Monica Garavello. Il lavoro è tratto da una pièce della nota drammaturga catalana, vincitrice di numerosi premi, Marta Buchaca. Una tragicommedia che parla della difficoltà di ’lasciare andare’ le persone che amiamo, solleva la questione di cosa significhi vivere con dignità ed esplora la legittimità che abbiamo quando si tratta di decidere della morte degli altri. Lo spettacolo viene replicato (domani alle 10) in una matinée dedicata alle scuole superiori di Ravenna (hanno aderito il liceo artistico ’Nervi-Severini’, il polo tecnico professionale di Lugo, l’istituto tecnico commerciale ’Ginanni’), seguita da un incontro tra gli artisti e gli studenti. Marta Buchaca drammaturga, regista e sceneggiatrice, è una delle autrici più rilevanti del panorama teatrale spagnolo contemporaneo. Le sue opere vengono regolarmente rappresentate a Barcellona e Madrid. Playoff, dopo il debutto nel 2018 al Teatro Conde Duque di Madrid con La Joven Compañía e una lunga tournée in Spagna, è stato riproposto nel 2024. Lo spettacolo ’Només una vegada’, presentato al Festival Grec 2018, è andato in scena al Teatre Nacional de Catalunya. Buchada nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Max per la miglior drammaturgia in catalano e il Premio Ciutat d’Alcoi. Prezzi dei biglietti per stasera: intero 15 euro, con Carta Giovani Nazionale 7, Under30, 5 euro.