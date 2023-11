La tratta degli uomini. Liberi i due sospetti scafisti: "Ma ci sono indizi a loro carico"

La gravità indiziaria c’è; le condizioni per applicare misure cautelari, no. Così ha deciso il gip Andrea Galanti dopo avere convalidato il fermo dei due migranti sudanesi sbarcati lunedì scorso dalla nave ong Ocean Viking e bloccati dalla polizia con l’accusa di favoreggiamento in concorso dell’immigrazione clandestina.

Si tratta di un 24enne difeso dagli avvocati Carlo e Carlotta Benini. E di un 39enne difeso dall’avvocato Maria Grazia Russo. A inguaiarli, alcuni video registrati da un altro migrante nei quali li si vede al timone del barcone con i primi 29 profughi soccorsi dalla nave ong a 39 miglia al largo della Libia. I due, subito interrogati dal pm Lucrezia Ciriello, hanno deciso di rispondere descrivendo - si legge nell’ordinanza del gip - "modalità simili di accesso al viaggio". E cioè "dall’organizzazione facente capo a ignoti malviventi libici" per proseguire con "la trafila seguita prima di essere condotti sulla spiaggia d’imbarco". Per finire con il "pagamento del prezzo" e le "modalità con le quali si sono ritrovati a condurre il natante".

Entrambi hanno "ammesso di avere condotto il barcone" dopo essere stati portati "a un certa distanza dalla costa con un’altra barca guidata dagli organizzatori libici". Il resto del racconto, perlomeno davanti al pm, ha conosciuto divergenze sulla quota viaggio: il 24enne ha ammesso di "avere ricevuto uno sconto senza essere minacciato" per avere "aderito alla richiesta di porsi alla guida della barca". Il 39enne invece ha assicurato di avere "pagato il prezzo pieno e di essere stato costretto dai libici a porsi alla guida del natante".

Ieri mattina davanti al gip in video-collegamento dal carcere, i due hanno richiamato perlopiù quanto già dichiarato al pm: ma il 24enne ha parzialmente rettificato la sua versione aggiungendo di avere pagato meno "perché era arrivato prima" e assicurando di essere stato anche lui "minacciato dai libici" per pilotare l’imbarcazione. Secondo il giudice, "ha probabilmente parlato con il co-indagato" durante la custodia pre-cautelare. In ogni caso, il fermo dei due eseguito dalla squadra Mobile, è stato convalidato perché in quel momento gli elementi a disposizione portavano verso la possibilità di un "concreto pericolo di fuga".

In quanto alla richiesta di custodia cautelare in carcere, il gip, prima di negarla, ha proposto varie considerazioni giuridiche. "Emigrando in proprio e favorendo se stessi, i due indagati hanno finito per favorire l’altrui emigrazione illegale", ha scritto. Nel complesso, "si ritiene di ravvisare a carico degli indagati, la gravità indiziaria" del reato loro contestato. Nonostante ciò, non sono necessarie ad avviso del gip misure cautelari: "Non vi sono elementi per ravvisare il pericolo di recidiva". Si può cioè escludere che i due "possano pianificare progetti crimonosi". Nemmeno "si ritiene palpabile il pericolo di fuga": i due del resto "sono fuggiti dall’Africa proprio per giungere in Italia o comunque in Europa".

Andrea Colombari