"La trovo una bella idea"

Antonella Bianchini lavora in pieno centro storico e racconta: "Io mi muovo solo ed esclusivamente in bicicletta, eccetto quando devo andare a fare la spesa. Da casa al lavoro ci metto pochissimo: circa 5 minuti. Questa iniziativa della Regione mi sembra utile per incentivare l’uso della bici, ma io credo che l’importanza di muoversi in bicicletta dovrebbe essere insegnata fin dalla scuola elementare. Personalmente, lo trovo anche più comodo: per andare a lavoro in macchina dovrei fare un giro più lungo e ci metterei ore a trovare parcheggio. Poi c’è il costo del parcheggio, il costo della benzina: muoversi in bici fa bene all’ambiente, ma anche alle nostre tasche".