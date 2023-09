La Uil in piazza: "Troppi ritardi nei risarcimenti"

Ieri mattina presidio dei sindacati della Uil contro i ritardi nell’erogazione dei risarcimenti a cittadini e imprese colpiti dall’alluvione dello scorso maggio: "Sono passati oltre 4 mesi e le famiglie che hanno avuto danni – sottolinea il sindacato – hanno ricevuto solo i primi 3.000 euro stanziati dalla protezione civile e, in alcuni casi, le somme provenienti dalle donazioni ricevute dai singoli comuni alluvionati.  Vanno immediatamente destinate alle famiglie danneggiate tutte le risorse necessarie per risarcire i danni a cittadini e imprese, utilizzando anche il miliardo di euro destinato ad ammortizzatori sociali e sostegno all’export non speso, evitando che rimangano in carico allo stato anziché andare a famiglie e imprese alluvionate". Al presidio ha partecipato anche il sindaco Michele de Pascale: "Passo dopo passo - dichiara - otterremo tutto quello che la nostra terra merita, indennizzi per famiglie e imprese, opere e manutenzione per aumentare la sicurezza idraulica del territorio, dignità e collegamenti sicuri per chi vive in montagna".