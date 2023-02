La Uil organizza domani una tavola rotonda sui problemi della scuola

’La scuola che vogliamo: pubblica, nazionale, inclusiva’ è il titolo del convegno in programma domani alle 14.30 presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense in via Baccarini 5. Prevista la partecipazione del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Davide Baruffi, del segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile, del segretario generale della Uil Emilia Romagna, Giuliano Zignani e della segretaria confederale Uil Ivana Veronese. La tavola rotonda, preceduta da una introduzione del segretario della Uil Scuola di Ravenna, Fabio Tommasoni, sarà coordinata da Andrea Tarroni, giornalista.