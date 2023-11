La variante cambierà Castel Bolognese

Costruire una strada come la variante di Castel Bolognese non è una passeggiata, e questo è esattamente il motivo per cui se ne parla da 30 anni e per 30 anni non si è fatto niente. Parliamo di un percorso sopraelevato, per il quale servono per forza espropri: la cifra finale è da capogiro, effettivamente, ma si tratterà di una grande opera. È ovvio che quei soldi potrebbero essere usati per tante cose, ma è anche vero che sono 30 anni che il progetto viene rimandato: con questo spirito ci sarà sempre qualcosa di più urgente da realizzare. Nel tempo dei morti ce ne sono stati tanti: del resto Castel Bolognese è per metà da una parte e per metà dall’altra della via Emilia. Chi vive lì la attraversa regolarmente, ma col traffico della statale basta poco perché succeda qualcosa, per non parlare dell’inquinamento. La variante è destinata indubbiamente a migliorare la qualità di vita degli abitanti.

Trovo invece che il lettore non abbia tutti i torti riguardo l’impatto sulle attività commerciali: è chiaro che molte vivono anche grazie al fatto che il paese è di passaggio per tanti pendolari. Se Castello però riuscirà a migliorare la propria attrattività per le famiglie, forse la questione potrà essere risolta. L’orizzonte è fissato: negli anni si vedrà come la novità modificherà la vita della cittadina.