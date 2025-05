La vecchia discarica a cielo aperto a Tebano

Una ruspa seppellisce i sacchi dei rifiuti nella discarica comunale di Tebano, lungo le pendici della collina prospiciente il fiume Senio. Siamo a metà degli anni 70 (la raccolta con i sacchi a perdere iniziò nel Faentino nel 1973, in precedenza i rifiuti finivano nei bidoni poi svuotati dai netturbini), ma la discarica di Tebano era attiva già da anni. Nel 1978 nel sito, che serviva l’intero Comprensorio, finivano circa 400 quintali di immondizia al giorno. A fine anni 90 quando la discarica stava per chiudere, si ipotizzarono siti a Pideura e in Samoggia. Poi arrivò la soluzione imolese.

A cura di Carlo Raggi