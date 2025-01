La vecchina arriva oggi: prima la pizzata benefica

La Befana a Traversara, la frazione di Bagnacavallo che è stata interessata dalla devastante alluvione il 19 settembre del 2024, arriverà oggi. Alle 18 nella Sala della Famiglia, che si trova all’interno dell’ex asilo in piazza don Modanesi, si terrà una pizzata aperta a tutti a offerta libera. Il ricavato dell’iniziativa andrà alle famiglie colpite dall’alluvione. Successivamente arriverà la Befana con i doni per i bambini. L’iniziativa è a cura della parrocchia, dell’associazione Traversara in fiore, del Consiglio di Zona e dei cittadini della frazione. Si tratta, come ricordano gli organizzatori, del primo evento pubblico di ripartenza della socialità a Traversara dopo l’alluvione.

Nelle scorse settimane, grazie ai fondi raccolti con le donazioni ricevute sul conto aperto dall’associazione Traversara in fiore, che opera nei locali dell’ex asilo, sono state elargite piccole somme ad ogni famiglia colpita dall’alluvione.