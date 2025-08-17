La vela come forma di cura: "Il mare aiuta chi ha disabilità"

Sante Ghirardi è il presidente di Marinando Ravenna, punto di riferimento in Italia per la vela inclusiva. Nata con l’obiettivo di rendere il mare accessibile a tutti, l’associazione si è distinta per aver sviluppato un metodo unico di velaterapia.

Nel pieno della stagione estiva è il momento di fare un bilancio di metà anno. Qual è stata finora la soddisfazione più grande?

"Senza dubbio aver inaugurato la nuova sede ‘Ca di Gesso’ in piazzale Adriatico a Marina di Ravenna e i nuovi pontili completamente accessibili, ‘una finestra sul mare per tutti’ grazie al contributo di Banca Intesa".

Cosa significa avere una sede?

"Con la disponibilità di una sede dotata di un ampio cortile, abbiamo subito attivato quello che era un sogno, ovvero il campus estivo ‘Il timone della vita’, organizzato per 6 settimane in rete con Solidarietà fattiva e Villaggio Globale. È stato un campus inclusivo che ha permesso a 24 bambini e ragazzi con disabilità, di vivere attività in mare, uscite in barca a vela, giochi sulla spiaggia, momenti di condivisione e socializzazione. Tutto questo è stato possibile grazie a un gruppo straordinario di volontari, educatori, in particolare le nostre ‘magliette gialle’, 20 ragazzi e ragazze che hanno donato il proprio tempo anche ben oltre le giornate ufficiali del progetto, spinti soltanto dalla voglia di fare del bene. È stato emozionante vedere come, giorno dopo giorno, il mare diventasse per tutti un luogo di libertà e scoperta".

È vero che a settembre parteciperete ad un progetto nazionale di velaterapia?

"Sì, siamo stati invitati dal Ministero della disabilità a partecipare al progetto Velando, iniziativa nazionale dal 1° al 5 settembre che unisce salute, sport e team building. Saremo insieme ai pazienti dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, per dimostrare come la vela non sia solo uno sport, ma anche un potente strumento di riabilitazione fisica e mentale".

Sul fronte agonistico, Ravenna ha vissuto un evento senza precedenti.

"Esatto. Marinando 2.0, il 12 e 13 luglio ha portato a Ravenna per la prima volta i campionati nazionali classe Hansa303-ParaSailing. È stato un lavoro organizzativo imponente. La risposta della città è stata meravigliosa: hotel, circoli velici, volontari, sponsor, tutti hanno lavorato come un’unica squadra. Abbiamo avuto il sostegno di Regione, Comune, Fondazione Cassa, Unicredit, Proloco di Marina e numerose aziende locali. L’evento ha dimostrato non solo il valore sportivo, ma anche la capacità di Ravenna di proporsi come meta di turismo inclusivo. Gli atleti sono rientrati a casa con grandi risultati, ma soprattutto con la voglia di tornare da noi".

Marinando è anche un lavoro quotidiano.

"Vero. Oltre ai grandi appuntamenti, ogni settimana portiamo avanti progetti di velaterapia con persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, pazienti oncologici, ragazzi con disturbi dello spettro autistico o disturbi alimentari, minori stranieri. Collaboriamo anche con ‘Il bagno insieme a te’ di Punta Marina, fornendo supporto per le attività di vela adattata".

Qual è il metodo Marinando?

"In tutte queste esperienze, utilizziamo il nostro metodo Marinando, che non è soltanto un insieme di tecniche, ma un approccio globale che mette al centro la persona, la relazione e la scoperta delle proprie capacità. In 16 anni abbiamo visto miglioramenti concreti, sia nelle persone che partecipano, sia nei volontari che ci affiancano. È un circolo virtuoso che arricchisce tutti".

Cosa vi spinge a proseguire con questa energia?

"La consapevolezza che il mare cambia le persone. Ci motiva vedere sorrisi, scoprire che qualcuno ha superato una paura, notare un ragazzo che prende fiducia in sé oppure un volontario che cresce come persona. Il nostro obiettivo è continuare a far soffiare il vento giusto nelle vele di chi magari credeva di non poter più navigare".

Roberto Romin