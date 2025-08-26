La veloce ripartenza. Danni a case e a centinaia di auto. E ora Milano Marittima si interroga sul futuro dei pini

Il ’lento ritorno alla normalità’ per Milano Marittima è stato in realtà molto veloce: un lavoro incessante dall’alba di domenica e la località in poche ore è tornata se stessa dopo il fortunale che si è abbattuto con venti oltre i 100 Km/h devastando un ’gioiello’ del turismo. Anche nella giornata di ieri si è proseguito senza sosta per ripulire le strade dai pini caduti. Pini, taluni secolari, di enormi dimensioni che hanno causato danni molto ingenti.

"La costa è subito ripartita grazie all’organizzazione e all’efficienza delle nostre comunità, abituate a non fermarsi mai – ha detto il presidente della Regione Michele de Pascale che ieri ha firmato il decreto di crisi regionale –. Ora vogliamo lavorare al pieno sostegno da parte della Regione ai Comuni, alle persone e agli operatori colpiti. Lo stato di crisi regionale è uno strumento indispensabile per intervenire con la massima tempestività". Tempestività che si è rivelata fondamentale per la ripartenza, nonostante gli ingentissimi danni.

Domenica erano 265 i pini caduti su area pubblica ma il numero è destinato a crescere - considerando che le operazioni sono ancora in corso. È facile ipotizzare che si potrebbe arrivare almeno a 1000 pini (abbattuti o da abbattere a seguito di controlli). Infatti, in queste ore, è in corso una verifica straordinaria per il controllo di stabilità delle alberature; per il momento le verifiche sono concentrate nella zona più colpita (dalla V° alla XII° traversa) e poi ci si sposterà nelle zone limitrofe. A breve, sarà quindi estesa la zona per una verifica di stabilità più strutturata in tutto il territorio. L’assessora al Verde Federica Bosi conferma che, parallelamente agli interventi programmati, è in corso una mappatura più ampia per individuare le piante a rischio e programmare eventuali abbattimenti dove necessario.

Decine le aree private coinvolte (case, hotel e altre attività) che avranno bisogno di un intervento e centinaia le auto distrutte o parzialmente danneggiate dalla caduta dei pini. Solo nel parcheggio di un hotel, in centro a Milano Marittima, ne sono state colpite 70. Nonostante il contesto, definito ‘surreale’ nelle prime ore di domenica mattina, i turisti sono rimasti stupiti dalla velocità con la quale la località è stata rimessa in ordine. Milano Marittima è quindi pronta a proseguire la stagione turistica. Ma ora ci si interroga sul futuro: il patrimonio arboreo conta migliaia di esemplari e la città di Cervia, sui pini di Milano Marittima, fonda la propria identità. Da un censimento del Comune di Cervia, a Milano Marittima sono 7.000 le alberature pubbliche, escluse le pinete (dato aggiornato a dopo la tromba marina del 2019). Ora il dibattito è proprio sui pini e non è facile scegliere il da farsi.

Si spera in una soluzione di compromesso per salvaguardare l’identità di Milano Marittima (nata proprio ai primi del ‘900 come Città Giardino) e il cambiamento climatico che porta ad una intensificazione dei fenomeni meteo aggressivi. Infatti, solo negli ultimi anni sono stati diversi i fenomeni che hanno colpito la località: nel 2019, nel 2023 e poi, l’ultimo, di domenica notte (la tromba marina del 2019 portò la caduta di oltre 5.000 alberi di cui 1.000 nella pineta).

Intanto, le forze sono concentrate per riportare la situazione ad una condizione normale dando la priorità alla sicurezza delle persone. In queste ore la viabilità è quasi completamente ripristinata nelle strade principali e anche in diverse traverse. Al lavoro le squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e privati che non si sono mai fermate in questi due giorni e hanno proseguito anche nelle ore notturne senza sosta. Anche Hera è all’opera dai primi momenti per intervenire su sottoservizi e trasporto speciale dei rifiuti. Gli interventi sono coordinati dal Centro Operativo Comunale e dal Coordinamento Provinciale della Protezione Civile. Si segnala, infine, che è ancora in vigore la chiusura delle pinete e dei parchi alberati soprattutto per i pini che potrebbero essere indeboliti e cadere improvvisamente come è accaduto ieri mattina. Infatti, è crollato un pino in centro a Cervia nel viale della Rimembranza, nei pressi della scuola Giovanni Pascoli.

Ilaria Bedeschi