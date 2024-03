La Vena del Gesso patrimonio dell’Unesco

Il 19 settembre 2023 la Vena del Gesso romagnola ha ricevuto un riconoscimento importantissimo, infatti è diventata ufficialmente patrimonio mondiale dell’Unesco come parte del sito ‘Carsismo nelle evaporiti e grotte dell’Appennino settentrionale’. I due plessi della nostra scuola (che si trovano a Riolo Terme e a Casola Valsenio) sono vicinissimi al Parco! Ma che cos’è la Vena del Gesso? E come si forma? Abbiamo scritto questo articolo per provare a raccontarvelo.

La prima cosa da dire è che la Vena è una catena montuosa che si è creata a causa della poca acqua e del clima arido, mentre il gesso di cui è composta non è altro che una roccia sedimentaria, ovvero che si è formata attraverso l’accumulo di sedimenti.

La flora. All’interno del Parco si calcolano circa 1000 specie vegetali che crescono tra le rocce: oltre alle zone di bosco ci sono arbusti tipici come il terebinto o la ginestra, fino a tipi di piante che riescono a crescere anche tra le rupi più alte. Un esempio particolare di vegetale è la Scolopendra, che è una specie protetta. Nel Parco sono presenti anche 31 specie di orchidee, che crescono nei prati che si trovano tra gli anfratti.

La fauna. Tra le rocce di questo ambiente incontaminato e selvaggio troviamo una ricca varietà di specie animali, dai grandi mammiferi dei boschi ai rapaci che nidificano sulle rupi. La Vena del Gesso, insomma, è un rifugio ideale per gli animali selvatici, prima di tutto per quelli tipici dell’Appennino: capriolo, daino, faina, donnola, puzzola e tasso. Tra i roditori il Parco ospita lo scoiattolo, il ghiro e l’istrice, mentre ci sono anche lupi e alcuni esemplari di gatto selvatico. Gli uccelli sono di tante specie diverse, infatti possiamo osservare capinere, sterpazzole, occhiocotti, sterpazzoline, beccafichi, magnanine, bigiarelle, bigie grosse, picchi e addirittura falchi pellegrini. Tra gli ospiti più celebri della Vena, infine, ci sono anche i pipistrelli.

La nostra esperienza. All’interno del nostro gruppo abbiamo deciso, per scrivere questo articolo, di andare a fare una passeggiata all’interno del Parco del Carnè fino a Monte Mauro (il Parco del Carnè fa parte dell’area della Vena del Gesso). La passeggiata è stata molto interessante e unica e la cosa più affascinante è stata sicuramente il panorama che abbiamo visto in cima a Monte Mauro, che ci ha ispirato emozioni come libertà, serenità e benessere, ma anche grinta, soddisfazione per il percorso che avevamo fatto e stupore per quello che stavamo vedendo. Sono state molto interessanti e istruttive anche le grotte che abbiamo visitato, ovvero la Grotta Tanaccia e la Grotta del Re Tiberio (ovviamente se siete claustrofobici non vi consigliamo di entrare!). Questa passeggiata è stata anche un modo per stare insieme e conoscerci meglio, invece che farlo attraverso il cellulare.

In conclusione, consigliamo assolutamente questa camminata fino a Monte Mauro a tutti quelli che vogliono conoscere meglio la Vena del Gesso romagnola, perché è adatta anche a un pubblico di non appassionati di trekking, infatti è semplice (anche se un po’ in salita) e si affronta facilmente. Insomma, dovete venire assolutamente a visitare la nostra bellissima Vena, non ve ne pentirete!

Gioia Cavini, Paolo Cortecchia, Matilde Fabbri

Classe 1^A

Scuola media

‘Giovanni da Riolo’

di Riolo Terme

Prof Lorenzo Sbarzaglia