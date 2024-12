La verità di Silvestrone: "Truffe, ma alle mie spalle. Contento di andare a giudizio: chiarirò"

"È vero, le truffe ci sono state: ma da parte di qualcuno che lavorava alle mie spalle. Sono contento di andare a giudizio: verrà fuori il ruolo di un paio di persone...".

Da giovane socialista ai tempi delle medie a imprenditore conosciuto a Ravenna e non solo. A 53 anni Luca Silvestrone sa bene che i prossimi mesi saranno decisivi per tutto il suo futuro. Tanta la carne al fuoco per lui: un processo, già iniziato, con 43 parti offese: perlopiù imprenditori agricoli sparsi soprattutto tra Ravenna e Faenza. E poi un avviso di conclusione indagine per truffa e falso in concorso con altre quattro persone per un totale, a vario titolo, di 28 contestazioni. Ma soprattutto una richiesta di rinvio a giudizio per l’indagine che nel dicembre dell’anno scorso lo aveva fatto finire in custodia cautelare in carcere. E qui le persone offese sono 151 legate a contestate truffe e falsi su fondi europei fantasma. Il tutto tenuto assieme da un collante accusatorio particolarmente grave: l’associazione per delinquere.

Silvestrone, che lavoro fa lei ora?

"Sempre lo stesso: sono presidente nazionale di Confederimprese, associazione datoriale che si rivolge alle piccole e medie imprese. Lavoriamo da anni e abbiamo decine di migliaia di iscritti".

Ci spiega la relazione con la Confederimprese al centro delle indagini?

"Quella è una srls, ha sede in via Ricci e il 100% delle quote sono mie: emetteva le fatture, per questo è stata tirata in ballo. Ma ho sempre pagato Iva e tributi. E poi c’è il Centro Studi Nazionale che è un’appendice di Confederimprese: credo che gli inquirenti non abbiano capito queste differenze".

Di fatto però le carte con le quali la accusano di essere promotore, organizzatore e manovratore dell’associazione, sono davvero tante.

"Associazione... pensi che con Stefano Pignatelli (uno degli indagati, ndr) ci siamo conosciuti in carcere quando sono stato arrestato: non avevo il suo numero e nessun messaggio".

E gli altri li avrà pur conosciuti?

"Sergio Puddu e Roberto Goveani, sì. Lorenzo Tellarini era il mio collaboratore. Qualcuno insomma ha manovrato tutta questa cosa".

Non ho bisogno di ricordarle che si assume la responsabilità di ciò che dice.

"Guardi, io ero il presidente: dei servizi si occupavano altre persone: per alcuni anni, Tellarini. Lui era la mia ombra per parte dei servizi. Pensi che tutte le persone vittime di questa cosa, hanno detto a verbale di non avermi mai sentito nominare".

Davvero?

"Quando mi sono stati sequestrati i dispositivi, sono state tralasciate alcune cose: tipo due messaggi mandati a Goveani e a Nucci quando ho scoperto la truffa".

E che diceva?

"Di non volere più soldi: loro facevano parcelle assurde. E i soldi arrivavano a loro".

Mi sta dicendo che le truffe c’erano davvero?

"Sì, è ovvio: alle mie spalle".

Comunque quei due messaggi non devono essere stati considerati dirimenti: altrimenti la procura avrebbe potuto chiedere ora l’archiviazione per lei.

"Ma è così. Avevo scritto di restituire tutti i soldi altrimenti sarei andato alla guardia di finanza. Quei due li ho ricoperti di insulti: ’restituite fino all’ultimo centesimo altrimenti vi denuncio’, gli ho detto".

Li ascolteremo a processo allora.

"Sono contento di andare a giudizio: verrà fuori il ruolo di Goveani e Puddu. Goveani teneva l’amministrazione di tutto: ma non è stato arrestato".

La custodia cautelare è una scelta tecnica. Comunque sia, se lei era il presidente, come ha fatto a farsi sfuggire un giro simile?

"Perché mi occupavo di un servizio marginale".

Vi hanno contestato un giro da 1,5 milioni: non esattamente marginale.

"Io prendevo una percentuale rispetto a quello che facevano loro. Se fossi stato io il capo, avrei preso il 90, e non il venditore. E poi quel periodo fu segnato dalla tragedia della morte di mio fratello Andrea e di due nipoti: ero disperato e distratto, ed è anche per questo che me l’hanno fatta sotto al naso".

È vero, una tragedia enorme: ma suo fratello è morto nel febbraio 2023 e le contestazioni partono dal gennaio 2022.

"Di ciò che stava accadendo, mi accorsi tempo dopo quando mi cominciarono ad arrivare via pec richieste di spiegazioni: un mare di avvocati mi ha contattato e qualcuno l’ho incontrato e mi sono fatto mandare documentazione: e lì ho capito".

Una disavventura può capitare a tutti: però mi sembra che lei abbia più di un fronte aperto con la giustizia. Ho l’impressione che voglia dirmi che si sente perseguitato, è così?

"Le posso dire che oltre a non capire perché Puddu e Goveani non siano stati arrestati, con l’aiuto del mio avvocato avvocato Carlo Benini ho presentato denunce per fatture false riconducibili ad altre persone: ma a oggi non vedo nessuna conseguenza. E i giornali parlano solo di me...".

Si figuri... e comunque è innegabile che lei sia un personaggio noto.

"Comunque penso che qualcosa ci sia, anche se non ho la più pallida idea di cosa. Vorrei sapere. Sa, tutte le settimane vado a Roma, in parlamento, sento ministro: ma come arrivo a Ravenna, divento il mostro da sbattere in prima pagina".

Se potesse tornare indietro? "Non mi affiderai più a certe persone".

Ha paura di tornare in carcere?

"Nessun paura prima, figurarsi ora che ho tante frecce per il mio arco. Purtroppo a indagine in corso non potevo parlare, ora finalmente lo faccio".

