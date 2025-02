‘La vestale’ di Spontini nel ricordo della Callas

La ’Stagione d’opera’ del teatro Alighieri di Ravenna continua domani sera alle 20.30 e domenica alle 15.30, con il nuovo allestimento de ’La vestale’ che ha debuttato a ottobre a Jesi in una versione che reimmagina il capolavoro di Gaspare Spontini a partire dall’incontro fra il regista Luchino Visconti e la grande Maria Callas. La coppia infatti fu protagonista settant’anni fa della storica produzione scaligera.

Così la vestale romana e il soprano greco si rispecchiano l’una nell’altra, perché "come Maria Callas, Giulia è una figura osservata, giudicata e spinta verso una perfezione insostenibile, un peso che alla fine si rivela schiacciante" sottolinea il regista Gianluca Falaschi, che cura anche scene e costumi. Nel ruolo della giovane destinata al tempio c’è Carmela Remigio, mentre Bruno Taddia è Licinio, che di Giulia è innamorato; Joseph Dahdah è l’amico Cinna, mentre Daniela Pini è la gran vestale (nella replica del 2 marzo il ruolo sarà di Lucrezia Venturiello) e Adriano Gramigni interpreta il Gran Pontefice.

Se Alessandro Benigni guida l’Orchestra La Corelli, Corrado Casati è maestro del Coro del Teatro Municipale di Piacenza; le coreografie sono firmate da Luca Silvestrini e le luci da Emanuele Agliati. Alla coproduzione per quest’allestimento della Fondazione Pergolesi-Spontini partecipano i teatri di Ravenna, Piacenza e Pisa.

"La vita della Callas, segnata dal sacrificio della propria identità in nome dell’arte, riflette perfettamente il destino di Giulia, costretta a rinunciare ai propri desideri per preservare la purezza del proprio ruolo sacro – spiega Gianluca Falaschi nelle note di regia –. La Callas, come una vestale moderna, sentiva la propria voce come un elemento di connessione al divino, un legame con il sovrannaturale, rappresentando una forma di religiosità artistica che solo pochi sono in grado di cogliere. Per lei, il canto non era soltanto un’espressione artistica, ma un atto sacro, una missione spirituale attraverso la quale toccare il celeste. Il fuoco sacro che Giulia è chiamata a proteggere assume qui un’interpretazione diversa: è il fuoco dell’arte, della musica, della responsabilità dell’artista verso gli autori che interpreta e verso il pubblico che la venera e, in qualche modo, la possiede. Sul palcoscenico, vediamo Giulia muoversi tra due piani: quello sacro, rappresentato dal proprio ruolo di vestale, e quello personale, in cui vive il conflitto tra dovere e desiderio".

Oggi alle 18 il Salone Nobile di Palazzo Rasponi (in piazza Kennedy) ospiterà l’incontro a ingresso libero con Emilio Sala, musicologo e docente all’Università Statale di Milano, che parlerà de ’La vestale’. Per lo spettacolo biglietti da 15 a 45 euro, tel. 0544-249244 – www.teatroalighieri.org.