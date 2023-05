"La vetrina della sede dei Verdi ha bisogno di essere pulita Continuo ad affiggere cartelli"

Stacca e riattacca. Non c’è pace per la sede dei Verdi di corso Matteotti a Lugo, in cui da settimane continua ad apparire la scritta ‘Si prega di pulire la vetrina’. Tre, fino ad ora, sono stati i cartelli affissi, puntualmente tolti senza che nulla sia stato modificato. Al punto che l’autore ha deciso di numerare le affissioni, arrivando alla terza, scritta su fondo verde per restare in tema e con la precisazione ‘Prima di togliere il cartello, si prega di pulire la vetrina’. Il problema è stato sollevato già nel novembre scorso durante la riunione della consulta di Lugo Centro, in cui la consigliera Anna Baraldi, parlando di corso Matteotti, esortò l’assessora all’Ambiente e membro dei Verdi, Maria Pia Galletti "affinchè provveda a sollecitare la pulizia della vetrina della sede dei Verdi che non è proprio lo specchio del tanto declamato decoro". "Per questo continuo ad affiggere quei cartelli – spiega Baraldi –. E continuerò a farlo fintanto che quella vetrina resterà nelle stesse condizioni. Vediamo a quale capitolo arriveremo".

Monia Savioli