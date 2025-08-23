La via intitolata a Dragoni ci spinga a ragionare sulla storia della nostra città

Ora che l’intitolazione di una via a Mauro Dragoni è giunta a compimento, credo si possa parlarne fuori da strumentalizzazioni, che pure non sono mancate. Anche io comunque avevo fatto notare, qualche anno fa in una intervista data a Carlo Raggi, una lacuna innegabile. A Mauro Dragoni mi lega un duraturo ricordo personale, da quando fu lui a propormi di lavorare nell’allora mitico “apparato” del PCI, a quando fu fermo nel sostenere il piano del traffico di cui ero responsabile e che valse aspre polemiche a lui e numerosi improperi a me. Ma il ricordo personale è una cosa e le valutazioni politiche sono un’altra. Ragionare seriamente, fuori da stereotipi, su Mauro Dragoni sindaco, interrompendo un incontestabile silenzio ma senza farne un santino, significa ragionare su una stagione della storia politica, sociale, economica di questa città, che inizia prima del suo essere in carica (1987) e si interrompe – per un concorrere di circostanze locali e nazionali assai diverse e complesse –non molto dopo le sue dimissioni da sindaco. Cioè studiare con rigore scientifico un paio di decenni di storia ravennate. Studiare, non buttarla in chiacchiera da bar, come accade troppo spesso, con tanto di miti e luoghi comuni, segnati da un tristissimo provincialismo: basta guardare i “social” ogni 23 luglio per trovarne un vastissimo repertorio.

Dispiace la mancanza, ancora oggi, di ricerche scientifiche su un periodo per Ravenna carico di innovazioni, complessità, contraddizioni, mentre il Paese stesso stava cambiando in profondità. Dragoni divenne segretario della federazione ravennate del PCI all’inizio del 1977, appena passato il culmine nella storia di quel partito. Seppe governare con abilità in acque che non erano tranquille, quando anche qui gli assetti sociali su cui si fondava la forza del PCI si stavano modificando e indebolendo.

Riuscì in qualche modo a rallentare localmente un declino che si rivelò comunque ineluttabile, ed anche a concretizzare, nel 1983, una storica aspirazione del PCI: ricostruire, dopo molti anni di contrapposizione più o meno netta, l’alleanza di governo locale di comunisti e socialisti con i repubblicani. Fu quello, credo il suo risultato più importante.

Divenne sindaco non molti anni dopo, quando molte condizioni nazionali e locali erano radicalmente mutate. Nazionalmente la contrapposizione tra il PCI e il PSI era all’estremo; il PCI stesso era via via più debole; in città un già importante gruppo imprenditoriale privato stava assurgendo a fama nazionale e internazionale, con una spregiudicatezza e una forza che – allora – parevano invincibili. Che si trattasse di gloria effimera lo sappiamo oggi: prevederlo allora era assi più difficile. Ottimo, in sé, non fosse che un “potere forte” esercita il proprio ruolo senza troppi riguardi, e salvaguardare l’interesse collettivo di fronte ad esso (e agli altri che vi si accodarono prontamente) sarebbe stato difficile per chiunque. Forse per Dragoni fu più difficile ancora.

Sarebbe stato possibile in altro modo? Non so: sono domande. Nel frattempo, poi, gli elementi conflittuali dentro l’alleanza di governo prevalsero: il PRI nel 1991 abbandonò la maggioranza, l’alleanza col PSI divenne sempre più concorrenziale. Il tutto mentre nel mondo crollava il muro di Berlino; in Italia il PCI iniziava il travagliato processo di auto-scioglimento/trasformazione in altra “cosa”; a Ravenna il Comune stava rischiando un gravissimo dissesto finanziario. E poi, dal 1992, il divampare di “mani pulite” e la fine della “prima repubblica”.

Questo in due parole, il contesto in cui giunse l’avviso di garanzia a Dragoni, per fatti che si rivelarono poi del tutto inconsistenti. Ma occorre distinguere la vicenda giudiziaria, da cui Dragoni uscì del tutto pulito, dalla vicenda politica sulla quale si può e si deve discutere ormai in sede storica. Come pure sul complesso intreccio di fattori interni al processo politico locale e di fattori del tutto esterni ad esso che produssero la successiva svolta politica nel governo della città. Non sta certo a me, che fui comunque parte (piccola) di quelle vicende, dare un giudizio sulla figura di Mauro Dragoni. Ma indagare, ricercare, evitare che tutto diventi una tardiva leggenda metropolitana, questo si può e si deve fare. Spero che l’intitolare un luogo pubblico a Mauro Dragoni a questo serva.

Guido CeroniPresidente Istituto Storico della Resistenza