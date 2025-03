La viabilità al porto fa acqua. Il ritardo degli interventi: "Ora partiranno, si vota"

Dal centro (basta passare per via Oberdan) alla periferia (le strade limitrofe a via Romea nord e la zona Bassette come quella portuale di via Classicana) le strade di Ravenna sono punteggiate da buche. E non a caso, a metà febbraio scorso, l’indagine elaborata dall’International Center for Social Research (Icsr), ha classificato la nostra città tra quelle italiane con le strade più dissestate, cioè con l’indice di pericolosità maggiore per numero di incidenti e peggiore manutenzione.

La situazione è "drammatica", come spiega Guerrino Stopazzola, sindacalista Uil e dipendente Docks Cereali, nell’area Classicana nord dalla Setramar fino alla rotonda di via Rubboli. "Abbiamo chiamato il Comune ma non ci ha mai risposto nessuno", spiega Stopazzola. Come scrive Alvaro Ancisi, Lista per Ravenna, in una nota, il problema non era sconosciuto alla Giunta de Pascale almeno dal 2021, quando aveva inserito, nel programma triennale dei lavori pubblici, ’Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità in ambito portuale’, finanziati con un milione di euro, da effettuare nel 2022. Tra novembre e dicembre 2022 erano stati approvati il Documento preliminare alla progettazione, con atto dirigenziale, e in un colpo solo il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello definitivo/esecutivo, con deliberazione della Giunta stessa. Sarebbe dunque bastato procedere all’affidamento dei lavori, perché, nel giro di pochi mesi, le opere di risanamento stradale più urgenti fossero compiute. "Così però non è stato, nel silenzio totale dell’amministrazione comunale", spiega Ancisi. E solo il 4 marzo scorso la giunta Sbaraglia ha approvato un nuovo "Progetto di fattibilità tecnica ed economica e esecutivo", che però riguarda gli antichi "Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità in ambito portuale (anno 2022)".

"Saranno i balsami climatici delle imminenti elezioni comunali – attacca Ancisi - ma stavolta possiamo essere quasi sicuri che, effettuati i passaggi burocratici per l’affidamento dei lavori e passati altri tre mesi circa per la loro effettuazione, le piaghe maggiori della viabilità portuale saranno miracolosamente risanate".

"Si tratta di lavori necessari – hanno detto una settimana fa l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e l’assessora al Porto Annagiulia Randi – tesi a migliorare e rendere funzionale la viabilità del porto. L’alta percentuale di mezzi pesanti che gravita in quell’area provoca criticità sul fondo stradale che richiedono un massiccio intervento a livello manutentivo". La strada interessata dai lavori sarà quella principale di accesso, la Classicana, nel tratto compreso tra via Piomboni e l’inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale e la rotonda con via Rubboli. Altri interventi saranno realizzati su via Darsena San Vitale e in via Paleocapa. Sono attualmente già in corso lavori propedeutici di pulizia delle strade e delle banchine in particolare lungo via Classicana, a lato della canaletta di scolo, per agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche. A seguire inizieranno i lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale al fine di eliminare i dissesti presenti e riportare la strada in sicurezza.

Giorgio Costa