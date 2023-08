La viabilità ferita Ci si aspettano frane sulle strade in pianura "Colpa dell’acqua"

"È come quando si bagna una casa: il muro continua a rilasciare acqua a lungo nel tempo. E lo stesso vale per i sottofondi delle nostre strade". Nicola Pasi, consigliere provinciale con la delega alla Mobilità (nonché sindaco di Fusignano) spiega così il processo a cui andranno presumibilmente incontro le nostre strade nei prossimi mesi. Un fenomeno che è già iniziato, in realtà: nei giorni scorsi è successo al ponte della Castellina, a Faenza, riparato velocemente in un giorno. Episodi simili potranno avvenire in tante strade invase dall’acqua a maggio, dove il terreno sta ancora ’processando’ quello che è successo a maggio. "Alcune strade della nostra pianura tendono a muoversi quando piove molto – spiega Pasi –. Molte strade di campagna, anche accanto ai fossi, ne risentono. Per questo presumiamo che soprattutto nei punti in cui l’acqua è rimasta per tanto tempo, come Conselice, ci possano essere brutte sorprese in futuro. E allora dovremo agire in fretta con la manutenzione. Ci vorrà tempo per ripristinare tutto, ma bisogna farlo e ora l’importante è tenere il passo".

Pasi fa il punto della situazione della Provincia assieme al presidente Michele de Pascale: "In collina le alluvioni si sono portate via gran parte delle strade, a valle c’è il serio rischio che a fine estate le strade si muovano a causa del ritiro dei terreni. In pianura dunque la situazione è in divenire, al momento si tratta principalmente di una questione di risorse per far fronte a importanti manutenzioni. In pianura è stata data priorità al ripristino degli argini, mettendo alcune strade a disposizione dei cantieri della Regione, e a un nodo viario della zona di Prada tra Faenza, Russi e Ravenna. In collina invece la situazione è di tutt’altra portata, va oltre la scala di intervento per cui è strutturata la Provincia, ma i lavori fatti in questi mesi hanno comunque permesso di ripristinare gran parte della viabilità compromessa". In questi mesi l’ente ha infatti ripristinato le strade come ha potuto, mettendo mano in collina alle arterie più importanti e rendendo transitabili almeno per i residenti quelle secondarie. "Abbiamo capito fin da subito che non sarebbe stato possibile aspettare di avere la certezza di risorse assegnate – proseguono de Pascale e Pasi –, tuttavia abbiamo deciso di partire fin da subito per non lasciare nessuno isolato, procedendo per somma urgenza, liquidando i lavori finché c’era disponibilità finanziaria, se anche accantonata per altro, e confidando in un rimborso". È così che, dopo i sopralluoghi per definire le priorità, sono stati effettuati i primi interventi grazie ai fondi di Comuni e Provincia. "Fin qui abbiamo provveduto con le opere di somma urgenza e ben vengano le risorse annunciate in tal senso dal commissario Figliuolo – proseguono de Pascale e Pasi –. Ma si tratta di lavori di riparazione, il ripristino delle condizioni originali di piena percorribilità delle strade è la sfida dei prossimi mesi". E per raggiungere l’obiettivo occorrerà lavorare insieme: "Vogliamo ricostruire un territorio più forte di prima e vogliamo farlo insieme al Governo, alla Regione, ai Comuni, ai cittadini e alle imprese".

Sara Servadei